Μουντιάλ 2026: Ανακοινώθηκαν οι αμφιλεγόμενες επιλογές του Τούχελ για την Αγγλία
Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026, που ξεκινάει σε λιγότερο έναν μήνα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, επιβεβαιώντας όλα τα ρεπορτάζ σχετικά με τις εκπλήξεις που επεφύλασσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τόμας Τούχελ.
Από τις μεγάλες εκπλήξεις ήταν τα κοψίματα των Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόλγουιλ, Χολ και Μαγκουάιρ, με τον τελευταίο μάλιστα να μην κρύβει την απογοήτευσή του και να την εκφράζει μ' ένα ποστ στα social media του.
Αντιθέτως, συμπεριλήφθησαν σ' αυτήν παίκτες όπως ο Λιβραμέντο, ο Σπενς, παρ' ότι έχει σπάσει το σαγόνι του, αλλά και ο Χέντερσον.
It’s official. Your #ThreeLions players heading to the @FIFAWorldCup! 🏆 pic.twitter.com/lqsDBYSP4X— England (@England) May 22, 2026
