ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Τα Highlights της ισοπαλίας στη Νέα Φιλαδέλφεια
Το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλεια δεν ανέδειξε νικητή με τον Ολυμπιακό να βάζει πρώτος γκολ και την ΑΕΚ να ισοφαρίζει.
Ο Ολυμπιακός ως προς στο πρώτο μέρος πήρε το προβάδισμα με τον Ροντινέι στο 41'. Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Κοϊτά στο 72'. Έτσι το παιχνίδι τελείωσε στο 1-1 και σε συνδυασμό με το 2-2 στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ οι Ερυθρόλευκοι βγήκαν 2οι στην φετινή Stoiximan Super League 1.
