Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινάει στο φιλικό της Εθνικής με την Παραγουάη τον φορμαρισμένο Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Τάσος Δουβίκας κάνει όργια στην Κόμο και ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον ξεκινάει στο φιλικό με την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Να θυμίσουμε ότι στα προκριματικά δεν ήταν στις πρώτες επιλογές, ωστόσο, με την παρουσία που έχει ο Δουβίκας στην ιταλική ομάδα, του δίνει την ευκαιρία να παίξει. Ο 26χρονος (2/8/99) επιθετικός έχει μέχρι στιγμής 35 συμμετοχές με 14 γκολ και 2 ασίστ στην Κόμο.

Στο τέρμα είναι ο Βλαχοδήμος και στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα. Αριστερά θα παίξει ο Γιαννούλης και στόπερ οι Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος.

Στα χαφ θα είναι οι Κουρμπέλης, Μουζακίτης, δεξί εξτρέμ ο Καρέτσας, αριστερό ο Τζόλης και ο Μπακασέτας πίσω από τον Δουβίκα.

Στον πάγκο της Εθνικής βρίσκονται οι Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Τετέι, Παυλίδης, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης.

Όσο για την Παραγουάη η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γκουστάβο Αλφάρο αποτελείται από τους εξής παίκτες: Ολιβέιρα, Μπενίτες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Ρομέρο, Ντ. Γκόμες, Μπομπαντίγια, Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια.