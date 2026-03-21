Εθνική Ελλάδας: Ανακλήθηκε η παρουσία του τραυματία Μιχαηλίδη
Ως γνωστόν ο αμυντικός του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έτσι επρόκειτο να ανακληθεί η συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδας για τα 2 διεθνή φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία στις 27 και 31 Μαρτίου αντιστοίχως. Είναι πλέον οριστικό ότι ο Μιχαηλίδης - μετά το πρόβλημα με το γόνατό του - δεν υπολογίζεται για την Ελλάδα και ενώ έγινε και το Σάββατο και η σχετική ανάκληση, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις για κάθε διεθνή παίκτη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.