Οριστικά ο Γιάννης Μιχαηλίδης δεν θα ειναι στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για τα δύο φιλικά της Εθνικής στις 27 και 31 Μαρτίου.

Ως γνωστόν ο αμυντικός του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έτσι επρόκειτο να ανακληθεί η συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδας για τα 2 διεθνή φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία στις 27 και 31 Μαρτίου αντιστοίχως. Είναι πλέον οριστικό ότι ο Μιχαηλίδης - μετά το πρόβλημα με το γόνατό του - δεν υπολογίζεται για την Ελλάδα και ενώ έγινε και το Σάββατο και η σχετική ανάκληση, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις για κάθε διεθνή παίκτη.

