Ο Γιάννης Μιχαηλίδης δεν θα είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής στα τέλη του Μαρτίου, εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριέλαβε στις κλήσεις του και τον Γιάννη Μιχαηλίδη εν όψει των δύο φιλιών αναμετρήσεων της Εθνικής μέσα στον Μάρτιο. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός ανέβασε στους 26 τον αριθμό των ποδοσφαιριστών του για Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3), ωστόσο ο Έλληνας στόπερ δεν θα ενσωματωθεί τελικά στη «γαλανόλευκη».

Ο ίδιος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατό του εδώ και μέρες, μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και θα πήγαινε συντηρητικά. Δεν θα παίξει στην ερχόμενη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Βόλο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League και θα ακολουθήσει πρόγραμμα για να είναι απόλυτα έτοιμος στα Play Offs.

Με αυτά τα δεδομένα, το προφανές είναι ότι δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην Εθνική και η κλήση του αναμένεται να ανακληθεί.