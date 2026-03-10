Ένα τραγικό λάθος συνέβη από δημοσιογράφο Μεξικανικής εφημερίδας, που σκέφτηκε πως ο εκλειπών Ντιόγκο Ζότα θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Εθνική.

Η διακοπή των πρωταθλημάτων για τις Εθνικές ομάδες πλησιάζει, με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει μπροστά της δυο φιλικές αναμετρήσεις, με Μεξικό (29/3) και Καναδά (1/3), τις δυο δηλαδή από τις τρεις χώρες που θα διοργανώσουν το φετινό Μουντιάλ.

Ωστόσο, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν θα υπολογίζει στον 41χρονο σούπερ-σταρ, ο οποίος είναι τραυματίας αυτό το διάστημα και κάνει την αποθεραπεία του, ώστε να επιστρέψει σε ιδανική κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας δημοσιογράφος από τη μεξικανική εφημερίδα El Heraldo έκανε ένα τραγικό λάθος, αναφέροντας πως ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον CR7 στις κλήσεις της Εθνικής.

Το λάθος αυτό φυσικά έγινε viral στα social media, όμως ο «φταίχτης», ονόματι Έντγκαρ Βαλέρο, αντί να κάνει το προφανές και να ζητήσει συγνώμη, επέλεξε να... αστειευτεί.

«Εντάξει, ευχαριστώ για τα likes και τα retweets. Σκεφτόμουν να πάρω συνέντευξη από την Ζότα, αλλά ο καημένος ο μπ@στ@ρδος πέθανε!!! Ε, τι να κάνεις... Την επόμενη φορά θα βεβαιωθώ ότι ο εν λόγω τύπος είναι ακόμα ζωντανός. Και θα είμαι ακόμα πιο σαφής όσον αφορά τη συγγραφή. Μην ανησυχείτε».

Bueno gracias por los likes y los retuits. Pensaba entrevistar a Jota pero se murió chingao!!! Ya que le hacemos… para la próxima me aseguraré que esté vivo el wey en cuestión. Y yo más vivo a la hora de escribir. Ni pex. — Edgar Valero (@EdgarValero_) March 9, 2026

Τρεις ώρες αργότερα ωστόσο, με νέα ανάρτηση απολογήθηκε, χωρίς πάντως να... συγκινήσει τους χρήστες του X που ήταν στα... σχοινιά με τα όσα διάβασαν.

«Εντάξει, ας εξηγήσουμε ξεκάθαρα τι συνέβη. Είναι ένα σοβαρό λάθος, ναι, είναι... Το σωστό κείμενο αυτής της παραγράφου ήταν το εξής: μόλις που συνειδητοποίησα τι είχα γράψει... Και απλώς ως παρένθεση, φυσικά γνωρίζω ότι ο Ζότα δυστυχώς απεβίωσε, επειδή πέρυσι δημοσίευσα το βίντεο που κατέγραψα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου στο Walt Disney World στο Ορλάντο, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Όταν έγραφα το άρθρο, σκεφτόμουν τον Ραφαέλ Λεάο, αλλά το όνομα του Ζότα μου ήρθε στο μυαλό και συνειδητοποίησα το λάθος όταν το διάβασα... Το διόρθωσα, αλλά υπάρχουν κάποιοι "μικροί διαβολάκοι των υπολογιστών" που κράτησαν την έκδοση που είχα ήδη στείλει περίπου 25 λεπτά νωρίτερα... Και αναγνωρίζω το λάθος μου, και σε όποιον προσβλήθηκε, ζητώ συγνώμη... Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να προσθέσω. Είμαι σε αυτό το επάγγελμα 40 χρόνια και είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει λάθη πολλές άλλες φορές, και αυτό δεν με κάνει κακό δημοσιογράφο, ούτε ερασιτέχνη... Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν...»