Άσχημα νέα για τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, με την πορτογαλική «A Bola» να τονίζει πως θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός μέχρι και για ένα μήνα.

Ο τραυματισμός του Κριστιάνο Ρονάλντο στους προσαγωγούς αποδείχθηκε χειρότερος από το αναμενόμενο. Ο Πορτογάλος τραυματίστηκε στο ματς απέναντι στην Αλ Φάιχα κι έκτοτε παραμένει στα «πιτς», με την τελευταία ενημέρωσε για την κατάστασή σου να μην είναι αισιόδοξη.

Ο προπονητής του στην Αλ Νασρ συγκεκριμένα, Ζόρζε Ζεσούς, παραδέχθηκε πως ο τραυματισμός είναι χειρότερος από αυτό που θεωρούσαν, με τον Ρονάλντο να ταξιδεύει στην Ισπανία για να ξεκινήσει αποκατάσταση με προσωπικό γυμναστή.

«Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός απ’ όσο νομίζαμε. Θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να λάβει θεραπεία με έναν προσωπικό θεραπευτή, όπως κάνουν και άλλοι παίκτες. Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αν και ο έμπειρος προπονητής δεν όρισε κάποιο χρονοδιάγραμμα επιστροφής του CR7, η πορτογαλική «A Bola» με δικό της δημοσίευμα προσθέτει πως ο Ρονάλντο θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα προτού επιστρέψει ξανά στα γήπεδα.