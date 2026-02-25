Εθνική Ελλάδος: Στο Παγκρήτιο το φιλικό του Ιουνίου
Επιστροφή στην Κρήτη και το Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου για την Εθνική Ελλάδος, η οποία πρόκειται να δώσει μια φιλική αναμέτρηση τον προσεχή Ιούνιο.
Μετά από τη σημερινή (25/2) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, ενώ ο αντίπαλος θα γίνει γνωστός μετά τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου, όπου το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει Παραγουάη (27/3, εντός έδρας) και Ουγγαρία (31/3, εκτός έδρας).
Παράλληλα, το αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδίας αποφάσισε να συμμετάσχει η Εθνική Ελπίδων σε φιλικούς αγώνες στην Κροατία κατά το διάστημα 25-31 Μαϊου του 2026, με την Κροατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Επίσης τη συμμετοχή της Εθνική Νέων σε φιλικούς αγώνες στην Κύπρο κατά το διάστημα 26-30 Μαϊου 2026 με την Κύπρο και την Αγγλία.
