Δείτε τη διαδικασία των πέναλτι του τελικού του Copa del Rey, που βρήκε τη Σοσιεδάδ νικήτρια απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας για τέταρτη φορά στην ιστορία της, αφού με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαρέρο, που απέκρουσε δύο πέναλτι, επικράτησε 4-3 της Ατλέτικο Μαδρίτης στην ψυχοφθόρο διαδικασία και έφερε τον τίτλο στο Σαν Σεμπαστιάν.