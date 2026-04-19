Ατλέτικο Μαδρίτης - Σοσιεδάδ: Η διαδικασία των πέναλτι
Δείτε τη διαδικασία των πέναλτι του τελικού του Copa del Rey, που βρήκε τη Σοσιεδάδ νικήτρια απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας για τέταρτη φορά στην ιστορία της, αφού με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαρέρο, που απέκρουσε δύο πέναλτι, επικράτησε 4-3 της Ατλέτικο Μαδρίτης στην ψυχοφθόρο διαδικασία και έφερε τον τίτλο στο Σαν Σεμπαστιάν.
