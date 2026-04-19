Μετά από ένα τρομερό τελικό, που έληξε ισόπαλος, 2-2, η Σοσιεδάδ επικράτησε 4-3 της Ατλέτικο Μαδρίτης στα πέναλτι και κατέκτησε το Copa del Rey.

Η κούπα του Copa del Rey βάφτηκε κυανόλευκη! Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κρίθηκε μετά το 90λεπτο, η Σοσιεδάδ επικράτησε 4-3 της Ατλέτικο Μαδρίτης στην ψυχοφθόρο διαδικασία μετά το 2-2 σε 120 λεπτά αγώνα και κατέκτησε τον τίτλο για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Με τον τρόπο αυτό, οι Βάσκοι εξασφάλισαν εισιτήριο για το επόμενο Europa League, με τον Πελεγκρίνο Ματαράτσο να γίνεται ο πρώτος Αμερικανός προπονητής που κατακτά τρόπαιο στο ευρωπαϊκό top-5.

Το ματς

Το ξεκίνημα ήταν βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα των Βάσκων, καθώς στο 14ο δευτερόλεπτο ο Γκουέδες βρήκε τον Μπαρενετσέα και αυτός με κεφαλιά αιφνιδίασε τον Μούσο ανοίγοντας το σκορ!

Οι Ροχιμπλάνκος δεν πτοήθηκαν και κατάφεραν να συνέλθουν και να επανέλθουν, με τον Λούκμαν να φέρνει το ματς στα ίσα με εξαιρετικό συρτό σουτ μέσα από την περιοχή στο 19’. Ο Γκουέδες είχε στη συνέχεια κάποια φιλόδοξα σουτ που δεν έφεραν αποτέλεσμα, με τον σκόρερ της Ατλέτικο να απειλεί εκ νέου με άστοχο σουτ στο 42’. Εντέλει, το πρώτο μέρος τελείωσε όπως άρχισε, με τη Σοσιεδάδ να ανακτά το προβάδισμα χάρη σε πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ, που αξιοποίησε την παράβαση που κέρδισε ο Γκουέδες από τον Μούσο...

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μαδριλένοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων ψάχνοντας τη νέα ισοφάριση, με τον Άλβαρες να είναι ο κύριος εκφραστής των προσπαθειών τους αλλά να μην μπορεί να απειλήσει όπως θα ήθελε. Η ώρα περνούσε και ο Ντιέγκο Σιμεόνε έριξε όλα του τα όπλα στη αρένα, ωστόσο οι Βάσκοι εξακολουθούσαν να κρατούν αποτελεσματικά τους πρωτευουσιάνους μακριά από το τέρμα του Μαρέρο. Ωστόσο, μία αδράνεια στο 83’ επέτρεψε στον Άλβαρες να πιάσει ένα καταπληκτικό σουτ από το ύψος της περιοχής και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2!

Ο Μπαένα αστόχησε εξ επαφής στο 87’ για την ολική ανατροπή, ενώ ο Καρντόσο δεν κατάφερε να σκοράρει σε τετ α τετ στο 90+1’, με το σκορ να μην αλλάζει μετά και το άστοχο, συρτό σουτ του Γιορέντε στο 90+5’ και ακόμη έναν τελικό Copa del Rey να οδηγείται στην παράταση.

Στο 98’, η Σοσιεδάδ άγγιξε νέο προβάδισμα αλλά ο Μούσο σταμάτησε Σούτσιτς και Όσκαρσον μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με την Ατλέτικο να απαντά δύο λεπτά αργότερα με τρομερό σουτ του Άλβαρες που κατέληξε στο δοκάρι. Η κούραση άρχισε να καταβάλλει τους ποδοσφαιριστές και άλλη καλή ευκαιρία δεν καταγράφηκε, με τον τελικό να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί, ο Μαρέρο σταμάτησε Σόρλοθ και Άλβαρες, με τον Μούσο να καταφέρνει να τον μιμηθεί μονάχα μία φορά, στην εκτέλεση του Όσκαρσον, με τους Τσούρ-Ούρντιν να επικρατούν 4-3 και να παίρνουν τον τίτλο!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο - Μολίνα (78’ Καρντόσο), Πουμπίλ, Λε Νορμάν, Ρουτζέρι (62’ Σόρλοθ) - Σιμεόνε (70’ Μπαένα), Γιορέντε (99’ Λανγκλέ), Κόκε, Λούκμαν (62’ Γκονσάλες) - Γκριεζμάν (70’ Αλμάδα), Άλβαρες

Σοσιεδάδ: Μαρέρο - Αραμπούρου (113’ Ελουστόντο), Μαρτίν, Τσαλέτα-Τσαρ, Γκόμεθ (88’ Κούμπο) - Τουριέντες (68’ Γκοροτσατέγκι), Σολέρ - Μπαρενετσέα (68’ Μαρίν), Σούτσιτς, Γκουέδες (78’ Μουνιόθ) - Ογιαρθάμπαλ (78’ Όσκαρσον)