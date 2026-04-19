Η Χρυσή Βίβλος του Copa del Rey: Κυπελλούχος για τρίτη φορά η Σοσιεδάδ
Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Copa del Rey, καθώς μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα στο επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ατλέτικο Μαδρίτης - με την κανονική διάρκεια και την παράταση να έχουν λήξει με το ισόπαλο 2-2.
Οι Βάσκοι έφτασαν τις τρεις κατακτήσεις στη μεγάλη ιστορία τους και τη δεύτερη τα τελευταία χρόνια, καθώς ήταν ξανά Κυπελλούχοι Ισπανίας το 2020 (σε έναν τελικό που έγινε το 2021). Αντίθετα οι Ροχιμπλάνκος έφτασαν στην... πηγή αλλά δεν ήπιαν νερό και αγνοούν τον τίτλο από το 2013!
Η Χρυσή Βίβλος του Copa del Rey
- Μπαρτσελόνα 32 (1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2025)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 (1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1949/50, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984, 2024)
- Ρεάλ Μαδρίτης 20 (1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1969/70, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 10 (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013)
- Βαλένθια 8 (1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019)
- Ζαραγόσα 6 (1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004)
- Σεβίλλη 5 (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)
- Εσπανιόλ 4 (1929, 1940, 2000, 2006)
- Ρεάλ Μπέτις 3 (1977, 2005, 2022)
- Ρεάλ Ουνιόν 3 (1918, 1924, 1927)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 3 (1987, 2020, 2026)
- Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 2 (1995, 2002)
- Αρένας 1 (1919)
- Μαγιόρκα 1 (2003)
- Θικλίστα ντε Σαν Σεμπαστιάν 1 (1909)
- Ρασίνγκ ντε Ιρίν 1 (1913)
