Κυπελλούχος Ισπανίας για τρίτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ρεάλ Σοδιεδάδ, που λύγισε την Ατλέτικο Μαδρίτης με στο Καρτούχα.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Copa del Rey, καθώς μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα στο επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ατλέτικο Μαδρίτης - με την κανονική διάρκεια και την παράταση να έχουν λήξει με το ισόπαλο 2-2.

Οι Βάσκοι έφτασαν τις τρεις κατακτήσεις στη μεγάλη ιστορία τους και τη δεύτερη τα τελευταία χρόνια, καθώς ήταν ξανά Κυπελλούχοι Ισπανίας το 2020 (σε έναν τελικό που έγινε το 2021). Αντίθετα οι Ροχιμπλάνκος έφτασαν στην... πηγή αλλά δεν ήπιαν νερό και αγνοούν τον τίτλο από το 2013!

