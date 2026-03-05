Η Σοσιεδάδ νίκησε ξανά 1-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έκλεισε ραντεβού με την Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Copa del Rey.

Για έβδομή φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2020, η Σοσιεδάδ θα βρεθεί στον τελικό του Copa del Rey. Οι Τσούρι-Ούρντιν επικράτησαν εκ νέου 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, αυτή τη φορά εντός έδρας και με συνολικό σκορ 2-0, πέρασαν στον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 18 Απριλίου.



Σφιχτό το ματς στο πρώτο μέρος, με τις καλές στιγμές να λείπουν και τους δύο αντιπάλους να ψάχνουν μεθοδικά, οι μεν να κρατήσουν το μηδέν και οι δε το γκολ που θα τους έβαζε στο κόλπο της πρόκρισης. Η ανάπαυλα βρήκε τους Βάσκους στο 0-0, με τον ρυθμό να ανεβαίνει σταδιακά στο δεύτερο 45λεπτο αλλά το σκορ να μην ανοίγει μέχρι το 87’.



Τότε που οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Ντε Γαλαρέτα στον Γιανγκέλ, με τον Ογιαρθάμπαλ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί, γράφοντας το 1-0 και στέλνοντας την ομάδα του Πελεγκρίνο Ματαράτσο στον τελικό.