Πήρε ανάσα παραμονής η Σεβίλλη
Η Σεβίλλη έκανε σημαντικό βήμα παραμονής στη La Liga με λυτρωτή τον Αλέξις Σάντσες. Οι Ανδαλουσιάνοι πήραν σημαντική νίκη 1-0 κόντρα στη Σοσιεδάδ στο Σάντσεθ Πιθχουάν και ανάσαναν, μιας και βρέθηκαν ξανά πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού και στο +1 από την Αλαβές. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, είχαν ευκαιρίες και μπόρεσαν να βρουν το πολυπόθητο γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50′ o Kαρμόνα έκανε τη σέντρα, ο Μοπέ τροφοδότησε τον Αλέξις Σάντσες, ο οποίος διαμόρφωσε το 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.