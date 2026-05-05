Πήρε ανάσα παραμονής η Σεβίλλη

Η Σεβίλλη επικράτησε με 1-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ και πήρε σημαντικό νίκη στη «μάχη» παραμονής στη La Liga.

Η Σεβίλλη έκανε σημαντικό βήμα παραμονής στη La Liga με λυτρωτή τον Αλέξις Σάντσες. Οι Ανδαλουσιάνοι πήραν σημαντική νίκη 1-0 κόντρα στη Σοσιεδάδ στο Σάντσεθ Πιθχουάν και ανάσαναν, μιας και βρέθηκαν ξανά πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού και στο +1 από την Αλαβές. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, είχαν ευκαιρίες και μπόρεσαν να βρουν το πολυπόθητο γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50′ o Kαρμόνα έκανε τη σέντρα, ο Μοπέ τροφοδότησε τον Αλέξις Σάντσες, ο οποίος διαμόρφωσε το 1-0.

