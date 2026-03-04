Φλικ: «Περήφανος για την ομάδα μου ακόμη και αν δεν κάναμε την ανατροπή»

Ο Χάνσι Φλικ συνεχάρη τους παίκτες του για την εξαιρετική τους προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε χθες (03/03) στο ανανεωμένο «Καμπ Νου» την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δεύτερο γύρο των ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας και παρά το γεγονός ότι επικράτησε με 3-0 δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης, καθώς στον πρώτο αγώνα της σειράς στο «Μετροπολιτάνο» είχε ηττηθεί με 4-0.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «Μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, δήλωσε περήφανος για την φανταστική προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του, ακόμη και αν τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν το «θαύμα» και να αποκλείσουν την ομάδα του Σιμεόνε.

«Οι παίκτες μας τα έδωσαν όλα σήμερα, ήταν απίστευτο. Έδωσαν περισσότερο από το 100% και αυτό είναι φανταστικό. Οι οπαδοί έφυγαν χαρούμενοι. Και απογοητευμένοι φυσικά (που δεν κερδίσαμε), αλλά είδαν μια σπουδαία ομάδα και αυτό είναι φανταστικό».

Ο Γερμανός τεχνικός ρωτήθηκε στη συνέχεια αν αυτά τα δύο παιχνίδια απέναντι στους «ροχιμπλάνκος» ήταν ένα εφαλτήριο για τους Καταλανούς, ώστε να κατακτήσουν τη La Liga και το Champions League.

«Βήμα - βήμα. Υπάρχει μακρύς δρόμος ακόμη μπροστά μας, τόσο στη La Liga όσο και στο Champions League. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, που είναι με την Μπιλμπάο και μετά έχουμε τη Νιούκαστλ, δύο πολύ δυνατές ομάδες», απάντησε ο Φλικ.

«Είμαστε απογοητευμένοι, αλλα μπορώ να πω όμως ότι είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου», πρόσθεσε ο 61χρόνος προπονητής.