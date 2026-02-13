Δείτε γκολ και φάσεις από το εκκωφαντικό 4-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης ενάντια στην Μπαρτσελόνα.

Σε μία ονειρική βραδιά στο Μετροπολιτάνο, η Ατλέτικο Μαδρίτης... σκόρπισε με 4-0 την Μπαρτσελόνα και πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, με τους Ροχιμπλάνκος να κάνουν ό,τι θέλουν στο πρώτο μέρος, σκοράροντας τέσσερις φορές, και υποχρεώνοντας σε μία βαρύτατη ήττα τους Μπλαουγκράνα.

Το αυτογκόλ του Γκαρθία στο 6' άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, με τους Γκριεζμάν (14'), Λούκμαν (33') και Άλβαρες (45+2') να αναλαμβάνουν δράση στη συνέχεια και να υπογράφουν τον θρίαμβο των γηπεδούχων, που διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος.