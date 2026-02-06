Σπουδαίες μονομαχίες στα ημιτελικά του Copa del Rey, με την Ατλέτικο να αντιμετωπίζει τη Μπαρτσελόνα και την Αθλέτικ Μπιλμπάο να κοντράρεται με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η κλήρωση του Copa del Rey για τα ημιτελικά της διοργάνωσης με την κληρωτίδα να βγάζει δύο σπουδαία ματς για γερά νεύρα, που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον αμείωτο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, μια κλασική μονομαχία της διοργάνωσης, ενώ από την άλλη θα έχουμε το βασκικό ντέρμπι μεταξύ Αθλέτικ Μπιμπάο και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τα ημιτελικά θα διεξαχθούν σε διπλά ματς με τον πρώτο αγώνα στο «Σαν Μαμές» και στο «Μετροπολιτάνο» στις 11 και 12 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για 3 και 4 Μαρτίου σε «Καμπ Νόου» και «Ανοέτα».

Για ακόμα μια φορά Ροχιμπλάνκος και Μπλαουγκράνα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με στόχο μια θέση στον τελικό. Πέρσι οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά στους «4», εκεί όπου η Μπαρτσελόνα πήρε την πρόκριση στον τελικό και εν συνεχεία κατέκτησε το τρόπαιο. Από την άλλη, το ντέρμπι των Βάσκων μεταφέρεται στα ημιτελικά με την Μπιλμπάο να διεκδικεί ξανά το τρόπαιο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια, αλλά θα βρει απέναντί της τη Σοσιεδάδ, σε ένα παιχνίδι που φαίνεται αρκετά ισορροπημένο. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, πως πάνε 49 χρόνια από την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σε ημιτελικό.