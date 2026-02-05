Copa Del Rey: Βραδιά Βάσκων με Μπιλμπάο και Σοσιεδάδ στους «4»
Με γκολ πρόκρισης του Ινιάκι Γουίλιαμς στο 90΄+6΄η Μπιλμπάο λύγισε τη Βαλένθια μέσα στο «Μεστάγια» και με το τελικό 2-1 σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Copa Del Rey. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν στο 26΄με αυτογκόλ του Σαντίκ, όμως ο ίδιος παίκτης εννιά λεπτά αργότερα πήρε το αίμα του πίσω και ισοφάρισε για τη Βαλένθια.
Το ματς κυλούσε στην ισορροπία, η οποία διατηρήθηκε ακέραια και στο 75΄όταν ο Χαουρεγιθάρ δεν κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στη Μπιλμπάο από την άσπρη βούλα. Ίσως βέβαια να ήθελε ένα πιο... δραματικό φινάλε, το οποίο του δώρισε απλόχερα στο 90΄+6΄ο Ινιάκι Γουίλιαμς που πάγωσε το «Μεστάγια» κι έστειλε τη Μπιλμπάο στα ημιτελικά.
Πήρε το εισιτήριο κι η Σοσιεδάδ
Ματσάρα για γερά νεύρα στο «Μενδιθορόθα», εκεί όπου η Αλαβές μπορεί να προηγήθηκε δυο φορές, αλλά εκείνη που πήρε την πρόκριση ήταν η Σοσιεδάδ. Με ατσάλινο πνεύμα και ανατροπή του σκορ, οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με 3-2 και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά του Copa Del Rey.
Η Αλαβές άνοιξε το σκορ με τον Ρέμπαχ στο 8΄όμως η Σοσιεδάδ ισοφάρισε στο 15΄με τον Ογιαρθάμπαλ. Στο 29΄οι γηπεδούχοι ανάκτησαν το προβάδισμα με πέναλτι του Μαρτίνεθ, όμως οι Βάσκοι έφεραν τούμπα το ματς στο β΄μέρος.
Αφού ο Μαρτίνεθ στο 67΄αστόχησε στο 67΄σε νέα εκτέλεση πέναλτι και δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς, η Σοσιεδάδ γύρισε την κατάσταση μέσα σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά στο 76΄ο Γκέδες ισοφάρισε σε 2-2, με τον Όσκαρσον στο 80΄να πετυχαίνει το γκολ της ανατροπής που έστειλε την ομάδα του στους «4» του Κυπέλλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.