Με γκολ πρόκρισης στο 90΄+6΄η Μπιλμπάο λύγισε με 2-1 τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου. Μαζί της και η Σοσιεδάδ μετά από ατσάρα στη Βιτόρια.

Με γκολ πρόκρισης του Ινιάκι Γουίλιαμς στο 90΄+6΄η Μπιλμπάο λύγισε τη Βαλένθια μέσα στο «Μεστάγια» και με το τελικό 2-1 σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Copa Del Rey. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν στο 26΄με αυτογκόλ του Σαντίκ, όμως ο ίδιος παίκτης εννιά λεπτά αργότερα πήρε το αίμα του πίσω και ισοφάρισε για τη Βαλένθια.

Το ματς κυλούσε στην ισορροπία, η οποία διατηρήθηκε ακέραια και στο 75΄όταν ο Χαουρεγιθάρ δεν κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στη Μπιλμπάο από την άσπρη βούλα. Ίσως βέβαια να ήθελε ένα πιο... δραματικό φινάλε, το οποίο του δώρισε απλόχερα στο 90΄+6΄ο Ινιάκι Γουίλιαμς που πάγωσε το «Μεστάγια» κι έστειλε τη Μπιλμπάο στα ημιτελικά.

Πήρε το εισιτήριο κι η Σοσιεδάδ

Ματσάρα για γερά νεύρα στο «Μενδιθορόθα», εκεί όπου η Αλαβές μπορεί να προηγήθηκε δυο φορές, αλλά εκείνη που πήρε την πρόκριση ήταν η Σοσιεδάδ. Με ατσάλινο πνεύμα και ανατροπή του σκορ, οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με 3-2 και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά του Copa Del Rey.

Η Αλαβές άνοιξε το σκορ με τον Ρέμπαχ στο 8΄όμως η Σοσιεδάδ ισοφάρισε στο 15΄με τον Ογιαρθάμπαλ. Στο 29΄οι γηπεδούχοι ανάκτησαν το προβάδισμα με πέναλτι του Μαρτίνεθ, όμως οι Βάσκοι έφεραν τούμπα το ματς στο β΄μέρος.

Αφού ο Μαρτίνεθ στο 67΄αστόχησε στο 67΄σε νέα εκτέλεση πέναλτι και δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς, η Σοσιεδάδ γύρισε την κατάσταση μέσα σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά στο 76΄ο Γκέδες ισοφάρισε σε 2-2, με τον Όσκαρσον στο 80΄να πετυχαίνει το γκολ της ανατροπής που έστειλε την ομάδα του στους «4» του Κυπέλλου.