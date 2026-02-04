Ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα χάρισε μια επική στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αλμπαθέτε.

Το βράδυ της Τρίτης (3/2) η Μπαρτσελόνα τα... χρειάστηκε στην έδρα της Αλμπαθέτε, ωστόσο έχοντας μάθει από το κάζο της Ρεάλ Μαδρίτης, επικράτησε με 1-2 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι.

Ο Τζοάν Γκαρθία ήταν εκεί για την ομάδα του Χάνσι Φλικ όταν χρειάστηκε, ωστόσο φρόντισε να χαρίσει και μια στιγμή γέλιου, που δεν άργησε να γίνει viral.

Πιο συγκεκριμένα, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ρόναλντ Αραούχο στην προσπάθειά του να εκτοπίσει τον αντίπαλο επιθετικό, έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες. Ο Γκαρθία είχε μαζέψει την μπάλα, ωστόσο θέλησε να δει αν είναι καλά ο συμπαίκτης του.

Μόνο που...ο Ισπανός κίπερ ξέχασε ότι είχε στην κατοχή του την μπάλα, με αποτέλεσμα να περάσει εκτός γραμμής με αυτήν... παραχωρώντας ένα από τα πιο αστεία και περίεργα κόρνερ στην ιστορία!