Περασμένα ξεχασμένα τα... δράματα από το Αργεντινή-Βραζιλία για τον Ραφίνια και τον Ροντρίγκο Ντε Πολ, οι οποίοι αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν φανέλες μετά το φινάλε του Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα.

Το περασμένο ντέρμπι ανάμεσα σε Αργεντινή και Βραζιλία ήταν γεμάτο από highlights. Τόσο στο αγωνιστικό σκέλος, με την Αλμπισελέστε να σημειώνει ιστορικό θρίαμβο επί της Σελεσάο, όσο και στα... μικρά-μικρά που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το ματς.

Πρωταγωνιστής στις περισσότερες αυτές στιγμές ήταν έμμεσα ή άμεσα ο Ραφίνια. Ο σταρ της Μπαρτσελόνα πλήρωσε τις αλαζονικές του δηλώσεις παραμονή του ματς με το «πέσιμο» από τους παίκτες της Αλμπισελέστε, μεταξύ των οποίων και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, ο οποίος παραδέχθηκε πως λόγια του αποτέλεσαν έξτρα κίνητρο.

Το επεισόδιο αυτό, όμως, θεωρείται λήξαν. Ραφίνια και Ντε Πολ άφησαν πίσω το δράμα, όπως φάνηκε μετά τη ρεβάνς ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, με τους δύο παίκτες να αγκαλιάζονται στη φυσούνα και να ανταλλάσσουν φανέλες!

Δείτε το βίντεο:

🫂👕 After Argentina-Brazil chaos and then Barca win against Atléti… Rodrigo de Paul and Raphinha decided to exchange jerseys. Respect.@SaraPoraria 🎥pic.twitter.com/NlP47M5qyc