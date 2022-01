Ο πιστός στρατιώτης της Μπιλμπάο, Ίκερ Μουνιαΐν πήρε από το χέρι την ομάδα του και την οδήγησε σε σπουδαία νίκη επί της Μπαρτσελόνα (3-2) και πρόκριση στους «8» του Copa Del Rey.

Δεν έχουν συμπληρωθεί ούτε πέντε λεπτά στον αγώνα και η Μπιλμπάο κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο «Σαν Μαμές» απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Το «δεκάρι» της παίρνει την μπάλα και με ωραία λόμπα την πέρασε πάνω από τον Μαρκ Τερ Στέγκεν για το 1-0. Το κοινό βρυχάται όμως το αστέρι τους δεν είχε τελειώσει ακόμα.

Στην παράταση και ύστερα από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες προς την εστία των «μπλαουγκράνα», οι Βάσκοι κερδίζουν πέναλτι, ύστερα από χέρι του Ζόρντι Άλμπα μέσα στην περιοχή. Σε ένα σημείο που η μπάλα «έκαιγε» ο Μουνιαΐν αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ψύχραιμος και χωρίς να βιαστεί ο 29χρονος αρχηγός στέλνει με δύναμη την μπάλα στην δεξιά γωνία του Τερ Στέγκεν και τρέχει προς το σημαιάκι του κόρνερ για να πανηγυρίσει μαζί με τους φιλάθλους της ομάδας του και να αποθεωθεί. Με αυτόν τον τρόπο η Μπιλμπάο ύστερα από περιπετειώδη τρόπο, επικράτησε 3-2 της Μπαρτσελόνα και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Copa Del Rey.

Ο κοντορεβιθούλης που ξεχώριζε και η σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι

Γεννημένος στην περιοχή Ναβάρρα της Παμπλόνα ο Μουνιαΐν προχώρησε στις τάξεις της UDC Txantrea, όπου ακόμη και με την καριέρα του να είναι στην αρχή οι τεράστιες δυνατότητές του ήταν προφανείς σε όλους. Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους Βάσκους, έτσι και ο Μουνιαΐν αποκτήθηκε από την Μπιλμπάο, όταν διένυε το 11ο έτος της ηλικίας του. Η Lezama τον παρακίνησε και η αντίσταση ήταν μάταιη.

Ετσι, ο Μουνιαΐν βρήκε το τέλειο μέρος για να ακονίσει τις σημαντικές ικανότητές του μαζί με τις καθημερινές εμφανίσεις του ειδώλου, του αρχηγού Χοσέμπα Ετσεμπερία. Αμέσως κατάφερε να κάνει τη διαφορά και να εντυπωσιάσει στις προπονήσεις για την τολμηρή ντρίμπλα του και τον έλεγχο του κοντρόλ του. Φυσικά σύντομα άρχισε να εξαπλώνεται η κουβέντα γύρω από το «Σαν Μαμές» από την ανακάλυψη του πιο συναρπαστικού τους ταλέντου πέρα από τον Χοσέμπα Ετσεμπερία, προκαλώντας τις δυνάμεις των Βάσκων να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή.

Επειτα από αρκετές προπονήσεις με τις Ακαδημίες του συλλόγου, το 2008 ο Χοακίν Καπαρός κάλεσε για πρώτη φορά τον Μουνιαΐν στην πρώτη ομάδα, εντυπωσιάζοντας σε ένα φιλικό με τη γειτόνισσα της Αμούριο. Εκεί έδειξε σε όλους το ταλέντο του και τις δυνατότητες που έχει με την μπάλα στα πόδια. Σαφέστατα στη διοίκηση της Μπιλμπάο έτριβαν τα χέρια τους, βλέποντας πως χτύπησαν «φλέβα» με την απόκτηση του. Την επόμενη χρονιά ο νεαρός τότε Μουνιαΐν κλήθηκε να προπονηθεί με την πρώτη ομάδα και έκανε το ντεμπούτο του στη Segunda División με την Αθλέτικ Β’ στο τέλος της χρονιάς. Ήταν η σεζόν 2009/10 όμως που ο 16χρονος παγίωσε τη θέση ως το κόσμημα των «λιονταριών».

🗣️ — Iker Muniain (Athletic Bilbao): "Messi is the best player in the world and everyone knows his importance." pic.twitter.com/6QG9rjGPJB — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 14, 2019

Ο Καπαρός - που σηματοδότησε την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του στον Μουνιαΐν - τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για να αντιμετωπίσει την ελβετική Γιουνγκ Μπόις για τα προκριματικά του Europa League. Τότε, έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα καθώς πέρασε τον θρύλο Αγκουστίν Γκαινσα ως ο νεότερος Βάσκος που κάνει το ντεμπούτο του για τη Μπιλμπάο όταν αντικατέστησε Γκαΐθκα Τοκέρο στον πρώτο αγώνα του «Σαν Μαμές». Σε εκείνο το ματς μπορεί να μην πρόλαβε να κάνει πολλά, ωστόσο στη ρεβάνς ο 16χρονος απέδειξε ότι είναι ένας άνδρας για μεγάλα πράγματα, βάζοντας το γκολ πρόκριση στην Ελβετία τρία λεπτά αφότου αντικατέστησε τον Μάρκαελ Σουσαέτα.

Οι ιθύνοντες της Μπιλμπάο βλέποντας τις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή φρόντισαν να του προσφέρουν ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο, το οποίο σαν οπαδός της από τη παιδική του ηλικία ο Μουνιαΐν το υπέγραψε αμέσως. Η σεζόν 2010/11 ήταν από εκείνες που θα μείνουν βαθιά χαραγμένες στο μυαλό του Ικέρ Μουνιαΐν μιας και κατάφερε να πετύχει εννέα τέρματα σε 58 εμφανίσεις. Τελικά οι εμφανίσεις του εκείνη την χρονιά κορυφώθηκαν με το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου της La Liga και τις αναπόφευκτες συγκρίσεις με τον Λιονέλ Μέσι.

Η μαγική βραδιά στο «Ολντ Τράφορντ» και το σεξουαλικό σκάνδαλο

Την επόμενη χρονιά ο Καπαρός αντικαταστάθηκε από τον Μαρσέλο Μπιέλσα, με τον οποίο ο Μουνιαΐν άρχισε να δείχνει τα κομμάτια του εκρηκτικού παιχνιδιού. Με την τοποθέτηση του στο αριστερό άκρο της επίθεσης στο 3-3-3-1 του «Loco» ο επιθετικός συχνά παρέσερνε τους αντιπάλους όταν η μπάλα δεν ήταν στην κατοχή του, δείχνοντας τη κυνική πάσα του και την εκπληκτική αντοχή του, η οποία εμφανίστηκε στο προσκήνιο στη διάσημη νίκη της Μπιλμπάο με 3-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» στις 9 Μαρτίου του 2012.

Μια αναμέτρηση στην οποία ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε ένα γήπεδο που περιείχε τους Αντερ Ερέρα, Τσάβι Μαρτίνεθ και Γουέιν Ρούνεϊ. Την επόμενη ημέρα η Ευρώπη ήταν ενθουσιασμένη και κάθε δημοσιογράφος τον κήρυξε κληρονόμο του Μέσι, αν και ένας πιο αφοσιωμένος παρατηρητής θα μπορούσε να φανταστεί ότι το στυλ παιχνιδιού του καθρεφτίζει πιο πολύ το Ρώσσο «μαέστρο», Αντρέα Αρσάβιν.

Βέβαια, δεν ήταν όλα ρόδινα στην καριέρα του Μουνιαΐν καθώς μετά από δυο αδιάφορες χρονιές που ενεπλάκη σε ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, οι δημοσιογράφοι από έναν υποψήφιο κληρονόμο του Μέσι τον σημάδεψαν άμεσα σαν ένα τρομακτικό παιδί και τον έβαλαν στην κορυφή της ποδοσφαιρικής σωρού. Όπως μετέφεραν τα Μέσα στην Ισπανία λίγο πριν το Euro 2006, προστατευόμενη μάρτυρας, η οποία ήταν στη φυλακή για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης, παιδικής πορνογραφίας, traffic​​​​​​​king, εξώθησης στην πορνεία και άλλες σχετικές έδωσε τα ονόματα Νταβίντ Ντε Χέα και Ικέρ Μουνιαΐν ως άμεσα εμπλεκόμενων στην υπόθεση Torbe που είχε συνταράξει την Ισπανία.

Αμφότεροι είχαν αρνηθεί την οποιαδήποτε ανάμειξη στο εν λόγω «κύκλωμα» και τελικώς δικαιώθηκαν. Τόσο ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ, όσο και ο μεσοεπιθετικός της Μπιλμπάο «καθάρισαν» και κρίθηκαν αθώοι, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων και αναξιόπιστης μαρτυρίας για τη δήθεν συμμετοχή τους.

Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και συγκεκριμένα στους δύο επόμενους δύο τελικούς που έδωσε η ομάδα του έφυγε με άδεια χέρια. Ο τελικός του Europa League εναντίον της Ατλέτικο τελείωσε με έναν ανυπόληπτο Μουνιαΐν να στάζει τα δάκρυά του, μιας και η Μπιλμπάο ηττήθηκε με 3-0 ήττα στο Βουκουρέστι. Ο τελικός του Copa del Rey απέναντι στην Barcelona ολοκληρώθηκε με παρόμοιο τρόπο. Ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος πρωταγωνίστησε στον τελικό δεν νικήθηκε από το κληρονόμο του. Ακόμα και σε μια υποσχόμενη χρονιά οι Βάσκοι τερμάτισαν στην απογοητευτική δέκατη θέση και χωρίς κανένα τρόπαιο.

Για μια ζωή στη Μπιλμπάο

Ο Μουνιαΐν δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε τα επόμενα χρόνια να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Βάσκων. Εως τώρα έχει καταφέρει να καταγράψει 481 συμμετοχές, με απολογισμό 69 τέρματα και 58 ασίστ. Βρίσκεται στην Μπιλμπάο από το 2005, όταν ακόμα δεν ήξερε να ξεχωρίζει το αριστερό από το δεξί του πόδι όντας μικρό παιδί. Πριν από τέσσερα χρόνια η διοίκηση του συλλόγου ήρθε σε συμφωνία μαζί του για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους έως το 2024. Όπως κι έγινε. Μπορεί να μην μπήκε ρήτρα κάποιου συγκεκριμένου ύψους, ωστόσο, ο Μουνιαΐν δύσκολα θα φύγει από το «Σαν Μαμές». Εκεί έχει περάσει όλη του τη ζωή. Εκεί πρόκειται να περάσει -όπως όλα δείχνουν- και όλη του την ποδοσφαιρική καριέρα. Άλλωστε είναι από τους πιο έμπειρους και πιο ποιοτικούς παίκτες που διαθέτουν εδώ και χρόνια οι Βάσκοι. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να τον δουν να… κουνάει μαντήλι.

Athletic Club and the player Iker Muniain have signed the renewal of the footballer's contract, who will remain in the zurigorri team until 30th of June, 2024. There is no termination clause. #AthleticClub pic.twitter.com/izFgIWbwx5 — Athletic Club (@Athletic_en) November 21, 2018

Ηθος κι αξιοπρέπεια

Στις 4 Απριλίου 2021, διεξήχθη ο τελικός Copa Del Rey, για τη σεζόν 2019-2020, με τη Σοσιεδάδ να επικρατεί 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, και να αναδεικνύεται Κυπελλούχος Ισπανίας για το 2020. Η πιο ξεχωριστή εικόνα, ωστόσο, του τελικού ήταν αυτή στη διάρκεια της απονομής. Παρά την πίκρα του, για τον τέταρτο συνεχόμενο χαμένο τελικό, ο αρχηγός της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ίκερ Μουνιαΐν, έμεινε μέχρι το τέλος της απονομής της Σοσιεδάδ, δείχνοντας σεβασμό στους νικητές. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και φέτος αλλά στο Super Cup Ισπανίας. Η ομάδα του 29χρονο άσου γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Ρεάλ και ο Μουνιαΐν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της απονομής για να χειροκροτήσει τους αντιπάλους.

Athletic Club captain Iker Muniain stood to watch both Real Sociedad and Real Madrid lift their trophies in 2021 and 2022.



Big Respect. 👏❤️ pic.twitter.com/cNLO3o8zpd January 19, 2022

Το κάρμα τον αντάμειψε

Η κληρωτίδα έβγαλε την Μπιλμπάο αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα για τους «16» του Copa Del Rey. Η ομάδα του Ικέρ Μουνιαΐν γνώριζε πως αντιμετώπιζε μια διαφορετική Μπαρτσελόνα από τα προηγούμενα χρόνια. Με σύμμαχο τον κόσμο της η Μπιλμπάο όχι μόνο κόντραρε στα ίσα τους «μπλαουγκράνα», αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει και το εισιτήριο για τους «8» του θεσμού, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Μουνιαΐν, ο οποίος πέτυχε τα δύο εκ των τριών τερμάτων των Βάσκων.

Ο 28χρονος άσος έχει συμμετάσχει σε επτά γκολ εναντίον της Μπαρτσελόνα στην καριέρα του σε όλες τις διοργανώσεις, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο (έξι εναντίον Μπέτις και Ρεάλ Σοσιεδάδ), ενώ παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές σε ένα μόνο παιχνίδι εναντίον της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις μετά τον Αρίτθ Αντούριθ τον Αύγουστο του 2015.

Τελείωσε το ματς με τους «μπλαουγκράνα», έχοντας 76 επαφές με την μπάλα, τέσσερα σουτ, εκ των οποίων τα δύο κατέληξαν στο στόχο, πέντε πάσες κλειδιά. 3/4 επιτυχημένες ντρίμπλες, και 10 κερδισμένες από τις 18 μονομαχίες που έδωσε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

🔎 | FOCUS



Iker Muniain's brilliant display led Athletic Club to a 3:2 Copa del Rey win over Barcelona:



👌 76 touches

⚽️ 2 goals

🎯 4 shots/2 on target

🎁 1 big chance created

🔑 5 key passes

💨 3/4 succ. dribbles

⚔️ 10/18 duels won

📈 9.6 SofaScore rating



👏👏#AthleticBarca pic.twitter.com/0pGoS37Wy3 — SofaScore (@SofaScoreINT) January 20, 2022

Η αναμέτρηση με τους Καταλανούς ήταν μια επανάληψη του περσινού τελικού του Super Cup Ισπανίας. Τότε που η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ αλλά η τρομερή Μπιλμπάο βρήκε ισάριθμες απαντήσεις, πετυχαίνοντας μάλιστα το 2-2 στο 90'. Στην παράταση ο εκπληκτικός Ινιάκι Γουίλιαμς με θαυμάσιο γκολ έγραψε το 2-3 και ολοκλήρωσε τη... ραψωδία χαρίζοντας το τρίτο ισπανικό Σούπερ Καπ στους Βάσκους, οι οποίοι τα είχαν καταφέρει ξανά το 1984 και το 2015.

2 - Iker Muniain is the first @Athletic_en player to score at least twice in a single game against Barcelona in all competitions since Aritz Aduriz on August 2015 (hat-trick in Athletic 4-0 Barcelona in first leg of Spanish Supercopa). Brace. pic.twitter.com/qBXANfNM3s January 20, 2022

«Δείξαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε. Το Copa del Rey είναι εκπληκτικό», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του μετά τη σπουδαία πρόκριση επί των Καταλανών στους «8» του Copa Del Rey. Η ζωή «χρωστάει» ακόμη ένα τρόπαιο στην καριέρα του Μουνιαΐν, ο οποίος έως τώρα έχει πανηγυρίσει δύο Super Cup Iσπανίας με την ομάδα του (σεζόν 2015/16 και 2020/21) κι αν οι Βάσκοι είναι τυχεροί, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσουν τη χρονιά με ένα τρόπαιο.