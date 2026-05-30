Ο Ερνέστο Βαλβέρδε εντοπίστηκε να παίζει κιθάρα με το συγκρότημά του σε μαγαζί στη Χώρα των Βάσκων.

Αφότου αποχώρησε και επίσημα από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει άπλετο χρόνο να ασχοληθεί με τα χόμπι του, με τη μουσική να είναι ένα από αυτά. Μάλιστα, ο Ισπανός προπονητής δεν έχασε καιρό και τις μέρες αυτές εντοπίστηκε να παίζει ηλεκτρική κιθάρα σε παμπ στη βασική πόλη Γκέτσο!

Η μπάντα του Τσινγκούρι λέγεται Easy Ironing και έπαιξε, σύμφωνα με τους Ισπανούς, διασκευές από ροκ συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, οι Beatles και οι Lynyrd Skynyrd, μεταξύ άλλων. Πάντα διακριτικός, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού εμφανίστηκε στο πίσω μέρος της σκηνής φορώντας καπέλο, έχοντας στα χέρια του τη Fender Telecaster που του είχε δωρίσει ο Βάσκος τραγουδιστής Ρούπερ Ορντορίκα.

Ο έμπειρος κόουτς είναι γνωστό πως ασχολείται με διάφορα είδη τέχνης, καθώς στο παρελθόν έχει κάνει εκθέσεις φωτογραφίας με δικές του λήψεις. Αξίζει από την άλλη να υπενθυμιστεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη της Αθλέτικ καταπιάνονται με τη μουσική, με τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Ντάνι Γκαρθία, να σχηματίζει πριν από μερικά χρόνια τους Orsai μαζί με Ασιέρ Βιγιαλίμπρε, Όσκαρ Ντε Μάρκος, Μίκελ Μπαλενσιάγκα, Μίκελ Βέσγκα και Ινίγο Λέκουε.