Εχθρική υποδοχή στην αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης επιφύλασσαν οι οπαδοί της Σοσιεδάδ, πετώντας αντικείμενα στο πούλμαν που μετέφερε τον Τσόλο Σιμεόνε και τους ποδοσφαιριστές του .

Μετά το ντέρμπι της «τρέλας» μεταξύ Μπέτις και Σεβίλλης που στιγματίστηκε από τη ρίψη αντικειμένου στον Ζοάν Χορδάν, τα επεισόδια οπαδών στην Ισπανία και το Κόπα Ντελ Ρέι συνεχίζονται, με αποδέκτη αυτή τη φορά την αποστολή της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς στην έδρα της Σοσιεδάδ, οπαδοί των «Txuri-Urdin» επιφύλασσαν άγρια υποδοχή στους Ροχιμπλάνκος κι επιτέθηκαν στο ένα από τα δύο πούλμαν της αποστολής πετώντας αντικείμενα. Παρά την προσπάθεια της αστυνομίας, την οποία κατέκρινε ο Τσόλο Σιμεόνε για ανεπαρκή μέτρα προστασίας προς την ομάδα του, η επίθεση είχε αποτέλεσμα να σπάσουν δύο παράθυρα στο πούλμαν που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές και τον Αργεντινό τεχνικό, βάζοντας από νωρίς «φωτιά» στο παιχνίδι για τους «16» του Κυπέλλου Ισπανίας (22:00). Τα βίντεο και οι εικόνες που καταγράφηκαν από τη λεωφόρο «Ανοέτα» μιλούν από μόνα τους.

Real Sociedad fans break the windows of the Atletico bus ..#CopadelRey



