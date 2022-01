Ανεπίτρεπτα πράγματα στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, οπαδός της Μπέτις πέταξε σιδερένια ράβδο στο κεφάλι του μέσου της Σεβίλλης, Χορδάν μετά το γκολ ισοφάρισης από τον Φεκίρ και ο ρέφερι διέταξε την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Εικόνες που προκαλούν ντροπή στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν». Οπαδός της Μπέτις από την εξέδρα χτύπησε τον Ζοάν Χορδάν με σιδερένια ράβδο μετά το γκολ ισοφάρισης των Βερδιμπλάνκος στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας κόντρα στη Σεβίλλη για το Κόπα Ντελ Ρέι, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του ματς.

Όλα συνέβησαν στο 39ο λεπτό, δευτερόλεπτα αφού ο Ναμπίλ Φεκίρ έφερε το ματς στα ίσα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των γηπεδούχων, έγινε ρίψη του αντικειμένου στο κεφάλι του Χορδάν, ο οποίος και έπεσε στο χορτάρι προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού τιμ. Ο διαιτητής, Μπενγκοετσέα ήταν ακριβώς μπροστά στον Ισπανό μέσο, συνεπώς, αντίκρισε από πολύ κοντά το συμβάν και προχώρησε στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους υπεύθυνους της ισπανικής ομοσπονδίας και τους δύο προπονητές. Λίγα λεπτά αργότερα, διέταξε τους ποδοσφαιριστές και τα τεχνικά τιμ να επιστρέψουν στα αποδυτήρια και πλέον αναμένεται η οριστική απόφαση.

Όσο αφορά την κατάταστη του Χορδάν, αρχικά εμφανίστηκε ζαλισμένος από το χτύπημα, αλλά φάνηκε να συνέρχεται γρήγορα. Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, αν διαπιστωθεί ότι έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός, τότε το ματς θα ακυρωθεί οριστικά με υπόλογη, ασφαλώς, τη Μπέτις και θα κατακυρωθεί στη Σεβίλλη.

Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo