Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, σε δηλώσεις του πριν από τον αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Χιρόνα, αναφέρθηκε στον Αντουάν Γκριεζμάν, επαινώντας τον για την αφοσίωση του στην ομάδα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγα 24ώρα μετά την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Οσασούνα με 1-2, υποδέχεται αύριο (17/05) στο «Μετροπολιτάνο» τη Χιρόνα, σε αυτό που θα είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Αντουάν Γκριεζμάν με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος», λίγο πριν από την αποχώρηση του για το MLS και την Ορλάντο Σίτι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Ντιέγκο Σιμεόνε, στάθηκε αρκετά στον Γάλλο επιθετικό και την πολυετή προσφορά του στο μαδριλένικο σύλλογο, καθώς και στις κορυφαίες του στιγμές ως παίκτης των «κολτσονέρος», ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στο αποχαιρετηστήριο πάρτι που θα στηθεί στο «Μετροπολιτάνο», μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κόντρα στην Οσασούνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σιμεόνε για τον Γκριεζμάν

Για την καλύτερη στιγμή του με τον Γκριεζμάν

«Δεν υπάρχει μόνο μία στιγμή που να ξεχωρίζει σε μια σχέση σαν κι αυτή. Χωρίς ποτέ να έχει ξεπεράστει αυτό το όριο, έχουμε μια πολύ στενή σχέση με την οικογένειά του. Ήρθε εδώ νέος, μεγάλωσε με εξαιρετικό τρόπο, κάνοντας φανταστική δουλειά. Έφτασε στο καλύτερο σημείο για έναν παίκτη, που είναι η κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την Ατλέτικο. Έχει τον αξιοζήλευτο σεβασμό όλων των συμπαικτών του. Δεν έχω μόνο μία ανάμνηση μαζί του. Θυμάμαι όταν ήρθε να μου πει για τα σχέδιά του πριν φύγει για την Μπαρτσελόνα. Ήταν μια στιγμή που έπρεπε να μοιραστούμε. Ήταν καλό να καταλάβουμε τι συνέβη αργότερα. Όταν επέστρεψε, ήταν μια στιγμή χαράς, ευτυχίας. Ξέραμε ότι μια ιδιοφυΐα επέστρεφε. Θα μας λείψει».

Για το αν ψάχνει να τον αντικαταστήσει

«Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς άλλος σαν τον Γκριεζμάν. Η ευθύνη να κουβαλήσει το βάρος της ομάδας έπεσε σε αυτόν, στον Κόκε, με την εμπειρία του, με την παρουσία του... Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε ποιο ήταν αυτό το βάρος... Το είχε και θα δουλέψουμε για να βρούμε ανθρώπους που μπορούν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη».

Για το πως θα ήθελε να θυμούνται οι φίλοι της Ατλέτικο τον Γκριεζμάν

«Θα ήθελα να τον θυμούνται για αυτό που είναι. Ένας καλός άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος, ένας υπεύθυνος άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Είχε την ταπεινότητα να επιστρέψει και να κερδίσει ξανά τους οπαδούς που, από αγάπη για τον σύλλογο, ήταν θυμωμένοι. Νομίζω ότι θα ήθελε να τον θυμούνται ως το άτομο που είναι».

Για εκείνη την αλλαγή εναντίον της Μπαρτσελόνα στο 90ό λεπτό

«Εκείνη την ημέρα αστειεύτηκα λίγο μαζί του, του είπα "μόνο για πέντε λεπτά σε βάζουν στο παιχνίδι;". Αύριο θα είναι μια σημαντική μέρα για αυτόν και την οικογένειά του. Μια οικογένεια που πάντα τον στήριζε για να γίνει ο ποδοσφαιριστής και ο άνθρωπος που είναι. Αύριο ελπίζουμε να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, ότι οι οπαδοί μας θα δώσουν τα πάντα για έναν άνθρωπο που τα έδωσε όλα».

Για το αν θα υπάρξει αποχαιρετισμός

«Ο σύλλογος το έχει ήδη εκπροσωπήσει αυτό με αρκετούς ποδοσφαιριστές του βεληνεκούς του Αντουάν. Ο αποχαιρετισμός του Φερνάντο Τόρες ήταν απίστευτος. Τα χρόνια περνούν, πρέπει να συνεχίσουμε να ανταγωνιζόμαστε και το να αποδεχτείς τη θέση σου είναι δύσκολο. Ο σύλλογος τον έχει εκπροσωπήσει πολύ καλά και τον έχει διαχειριστεί πολύ καλά τα τελευταία χρόνια».

Για το εάν ο Γκριεζμάν είναι αναντικατάστατος

«Όχι αναντικατάστατος, κανείς δεν είναι αναντικατάστατος στη ζωή. Αλλά είναι ένας ξεχωριστός παίκτης. Πέρα από την αθλητική μας σχέση, είχαμε μια υπέροχη οικογενειακή σχέση».