«Πράσινοι» vs «Κόκκινοι». Μπέτις vs Σεβίλλης. To «Gran Derbi» χαρακτηρίστηκε ως το ματς της χρονιάς και το Gazzetta βρέθηκε στον αγώνα βλέποντας το... χάος από κοντα.

Γράφει ο συνεργάτης του Gazzetta στην Ισπανία, Πάνος Κωστόπουλος

«Εδώ πρέπει να διαλέξεις,» ήταν η αντίδραση του σερβιτόρου σε ένα μπαρ έξω από το Εστάδιο Μπενίτο Βιγιαμαρίν όταν του είπα ότι δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο ομάδες της Σεβίλλης. «Ή είσαι με τη Μπέτις, ή με τους άλλους».

Δεν υπάρχει ντέρμπι σαν αυτό στην Ισπανία και είναι πολύ λίγα τα ντέρμπι στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα που μπορούν να συγκριθούν με αυτό της Σεβίλλης. Ο αγώνας της Κυριακής είχε όλα τα εχέγγυα να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην ιστορία των δύο ομάδων. Περίπου 113 χρόνια από το πρώτο καταγεγραμμένο «Gran Derbi», η Μπέτις φιλοξένησε τη Σεβίλλη στους 16 του κυπέλλου Ισπανίας.

Η ομάδα που βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Πριμέρα υποδέχτηκε την μισητή Σεβίλλη, που είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα, 10 βαθμούς μπροστά από τους «Βερδιμπλάνκος».

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι δυο τους θα αναμετριόνταν σε ένα μονό παιχνίδι στο κύπελλο Ισπανίας. Δεν υπήρχε δεύτερη ευκαιρία για καμία από τις δυο ομάδες. Η πρόκριση θα κρινόταν το βράδυ του Σαββάτου στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν με μοναδικό έπαθλο τον τίτλο του αφεντικού της πόλης, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο ντέρμπι.

Ο ισπανικός τύπος το χαρακτήρισε ως το ματς της χρόνιας και όχι άδικα. Παραπάνω από 45.000 οπαδοί της Μπέτις είχαν καπαρώσει τις θέσεις τους στις εξέδρες, ενώ 8.000 φίλοι της Σεβίλλης θα κατέρριπταν το ρεκόρ αιτήσεων για ένα από τα 310 μαγικά χαρτάκια που έβαλε σε κλήρωση η ομάδα.

«Θα παίξουμε με 11 παίκτες που θα υπερασπιστούν το σήμα μας,» δήλωνε εμφατικά ο Ζούλεν Λοπετέγκι πριν το ντέρμπι. Η Σεβίλλη θα κατέβαινε στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν χωρίς 10 παίκτες λόγω τραυματισμών, κορονοϊού και υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα. Κάτω από τα δοκάρια θα καθόταν ο 21χρονος Αλφόνσο Παστόρ λόγω των απουσιών των έμπειρων Μπόνο και Μάρκο Ντμίτροβιτς, ενώ ο Λοπετέγκι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τον κεντρικό χαφ Νεμάνια Γκούντελι στην άμυνα και τον κεντρικό αμυντικό Καρίμ Ρεκίκ ως αριστερό οπισθοφύλακα.

Τα προβλήματα δεν ήταν λίγα για τον Μάνουελ Πελεγκρίνι, αλλά ο έμπειρος χιλιανός προπονητής γνώριζε ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ομάδας του σε αυτόν τον αγώνα θα ήταν ο ίδιος τους ο εαυτός.

Είχε περάσει λιγότερο από μια εβδομάδα από την ισοπαλία 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι, με τη Μπέτις να διαμαρτύρεται έντονα για μια διαιτητική απόφαση του Αλεχάντρο Ρουίθ στο Βαγίεκας.

«Η Ρεάλ Μπέτις σέβεται απόλυτα τους διαιτητές εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η σημερινή διαιτησία είναι ακατανόητη,» έγραψε η Μπέτις στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter. «Η δουλειά των διαιτητών είναι να αποδίδουν δικαιοσύνη, όχι τη ντροπή που ζήσαμε σήμερα στο Βαγιέκας.»

Τη στιγμή της ανακοίνωσης, δεν ήταν πολλοί αυτοί που περίμεναν ότι θα τους γυρίσει μπούμερανγκ σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Η λέξη «ντροπή» θα έκανε ξανά την εμφάνισή της, αλλά αυτή τη φορά θα είχε διαφορετικό παραλήπτη.

«Έντανια σε όλους και σε όλα,» ήταν το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της Μπέτις που πήγαν στην προπόνηση της ομάδας για να εμψυχώσουν τους παίκτες μια μέρα πριν τον αγώνα.

Το κλίμα στους δρόμους γύρω από το Μπενίτο Βιγιαμαρίν ήταν εκρηκτικό πριν το ντέρμπι. Το αίσθημα αδικίας έπνιγε τους οπαδούς της Μπέτις με αφορμή τα όσα έγιναν πριν και μετά τον αγώνα στο Βαγίεκας παρά τις δηλώσεις του Πελεγρίνι που έκανε σαφές ότι η ομάδα είχε ήδη αφήσει πίσω το περιστατικό. «Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του ντέρμπι σε αυτή την πόλη,» είπε ο χιλιανός προπονητής στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα.

«Το δείχνουν οι οπαδοί στους δρόμους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με την προσδοκία που υπάρχει. Ήρθαν στην προπόνηση για να δείξουν την επιθυμία τους να κερδίσει η ομάδα. Οπότε, όταν δεν υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα».

Τα λόγια του δεν αποδείχτηκαν προφητικά καθώς η αναστάτωση ήταν ευδιάκριτη μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Το Μπενίτο Βιγιαμαρίν υποδέχτηκε το διαιτητικό τρίο που βγήκε για προθέρμανση με ένα μακρόσυρτο γιουχάρισμα που σου τρυπούσε τα αυτιά. Ενώ οι περισσότεροι οπαδοί έδειχναν την αγανάκτησή τους με χειρονομίες προς τους διαιτητές, άλλοι στρέφονταν στα δημοσιογραφικά του γηπέδου για να απαιτήσουν σεβασμό για την ομάδα τους.

Μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα, ο σταρ της Μπέτις, Ναμπίλ Φεκίρ δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για ένα δυνατό μαρκάρισμα στο κέντρο του γηπέδου πάνω στον Πάπου Γκόμεζ. Η σπίθα έγινε φλόγα και η φλόγα δε θα αργούσε να μετατραπεί σε φωτιά.

«Δεν υπάρχει ντέρμπι σαν και αυτό,» μου έλεγε συνάδελφος πριν το ματς, αλλά δυσκολευόμουν να το πιστέψω. Πριν περάσουν 10 λεπτά παιχνιδιού είχα σιγουρευτεί ότι δεν έχω παρακολουθήσει τόσο παθιασμένο παιχνίδι στα τέσσερα χρόνια που μένω στην Ισπανία.

Στο 26ο λεπτό του αγώνα το Μπενίτο Βιγιαμαρίν σηκώθηκε στο πόδι από τους πανηγυρισμούς όταν η Μπέτις κέρδισε ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και περιοχής της Σεβίλλης. Οι μισοί δημοσιογράφοι παρακολούθησαν τον αγώνα όρθιοι, με τους οπαδούς να γυρνούν στα δημοσιογραφικά μετά από κάθε αμφισβητούμενη φάση ζητώντας απεγνωσμένα τη γνώμη των συναδέλφων προτού συνεχίσουν να διαμαρτύρονται.

Η Μπέτις πίεζε ψηλά από το πρώτο λεπτό και η Σεβίλλη δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες. Για την ακρίβεια, οι φιλοξενούμενοι χρειάστηκαν μόλις ένα σουτ για να πάρουν το προβάδισμα, με τον Πάπου Γκόμεζ να ανοίγει το σκορ στο 35ο λεπτό.

Οι παραπάνω από 45.000 οπαδοί της Μπέτις έβλεπαν σαστισμένοι τους 400 φίλους της μισητής αντιπάλου να πανηγυρίζουν έξαλλα σε μια γωνία του Μπενίτο Βιγιαμαρίν.

Πιστοί στο περίφημο σλόγκαν τους «Viva el Betis manque pierda» (το οποίο σημαίνει «Ζήτω η Μπέτις ακόμα και αν χάνει», οι οπαδοί των γηπεδούχων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα τους.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Φεκίρ έστησε τη μπάλα στο κόρνερ και με μια πραγματικά φοβερή εκτέλεση την έστειλε κατευθείαν στα δίχτυα του Παστόρ. Όσοι δεν είχαν τα χέρια στο κεφάλι τους ανύμποροι να πιστέψουν τι είχε συμβεί, πανηγύριζαν έξαλλα με τους δίπλα τους, ενώ άλλοι έδειχναν την αγάπη τους προς τους 400 οπαδούς της Σεβίλλης με χειρονομίες.

Το πάθος και η έκσταση όμως ήταν μοιραίο να μετατραπεί σε νεύρα και μετά από λίγο σε σάστισμα καθώς η πιο άσχημη στιγμή του ντέρμπι θα διαδεχόταν την όμορφη στιγμή του αγώνα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Μια ιπτάμενη ράβδος εκτοξεύτηκε από την μεριά των ούλτρας της Μπέτις και προσγειώθηκε στο κεφάλι του Ζοάν Ζορδάν ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Ακολούθησε σύγχυση καθώς η πλειοψηφία των οπαδών πανηγύριζε και δεν είχε αντιληφθεί το περιστατικό.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης διέκοψε τον αγώνα και οι παίκτες της Σεβίλλης αρνήθηκαν να συνεχίσουν, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια. Τρία τέταρτα της ώρας αργότερα, οι παίκτες της Μπέτις βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να χειροκροτήσουν τους οπαδούς επιβεβαιώνοντας την απόφαση να διακοπεί ο αγώνας.

Players came out to clap the fans. Well, it was fun while it lasted. pic.twitter.com/SyKL6kyyBf