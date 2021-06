Νεϊμάρ: «Πέρασα δύσκολα, μακάρι να είναι περήφανοι για εμένα»

Ο Νεϊμάρ σκόραρε ξανά με την εθνική Βραζιλίας στο 4-0 επί του Περού, πλησίασε ακόμα περισσότερο τον κορυφαίο σκόρερ, Πελέ και με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τις δυσκολίες που ξεπέρασε και την ευχή του να μπορεί να κάνει υπερήφανη την οικογένειά του.

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν είτε άθελά του, είτε λόγω λανθασμένων επιλογών, πέρα από τα όσα κάνει στο γήπεδο, βρίσκεται αρκετά συχνά στο προσκήνιο για εξωαγωνιστικά ζητήματα, σκάνδαλα και λοιπές ιστορίες.

Έχοντας πλέον καταφέρει να είναι ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με τη φανέλα της «σελεσάο», μετρώντας 68 τέρματα σε 107 παιχνίδια, ο Νεϊμάρ συνεχίζει το κυνήγι του κορυφαίου Πελέ (77).

«Για να είμαι ειλικρινής, είναι όνειρο για εμένα να παίζω στην εθνική ομάδα και να φοράω αυτή τη φανέλα. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα έφτανα σε αυτούς τούς αριθμούς. Είναι συγκινητικό. Έχω περάσει δύσκολα τα τελευταία δυο χρόνια. Απολαμβάνω να παίζω για την εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ την πατρίδα και την οικογένειά μου.

Ζούμε και σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο. Είναι τεράστιο πράγμα για εμένα να παίρνει κάποιος χαρά από το παιχνίδι μου και να είμαι πρότυπο.

Μακάρι οι φίλοι και η οικογένειά μου να είναι περήφανοι για εμένα. Μακάρι όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο να είναι περήφανοι για όσα κάνω. Οι αριθμοί δεν είναι τίποτα μπροστά στη χαρά μου κάθε φορά που φοράω τη φανέλα της Βραζιλίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νεϊμάρ από το ματς με την Βενεζουέλα λίγες μέρες νωρίτερα, είχε πιάσει κορυφή σε ό,τι αφορά στις ασίστ με την εθνική ομάδα, μετρώντας 47 και ισοφαρίζοντας την επίδοση του Πελέ.

Neymar couldn't hold back the tears after becoming Brazil's second highest scorer behind Pele 🥺🇧🇷 pic.twitter.com/ucTdhEz0cj