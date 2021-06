Νεϊμάρ: Έπιασε κορυφή στις ασίστ, στο -10 για το ρετιρέ των γκολ!

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά απέναντι στην Βενεζουέλα, είχε γκολ και ασίστ για την Βραζιλία στη νίκη (3-0) και συνεχίζει την πορεία του προς τις... κορυφές της «σελεσάο»!

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν σκόραρε από την άσπρη βούλα και έφτιαξε και το γκολ του Γκάμπριελ Μπαρμπόσα για να φτάσει η Βραζιλία στην άνετη επικράτηση απέναντι στην Βενεζουέλα στο πρώτο της παιχνίδι για το φετινό Copa America.

Με την δημιουργία του τρίτου τέρματος της αναμέτρησης, έφτασε στις 47 ασίστ, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση του Πελέ, που επίσης είχε σταματήσει σε αυτό τον αριθμό όσον αφορά στα γκολ που ετοίμασε για τους συμπαίκτες του με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Στα τέρματα, ο «Νέι» έχει πλέον σκοράρει σε 50 ματς με τη φανέλα της Βραζιλίας, έναντι των 51 του Πελέ, ενώ, στον αριθμό των γκολ, τους χωρίζουν 10, με τον Νεϊμάρ στα 67 και τον θρύλο της χώρας να έχει φτάσει στα 77.

