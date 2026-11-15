Ο Ρομάριο ζήτησε την απομάκρυνση του Κάρλο Αντσελότι από τον πάγκο της Βραζιλίας, μετά την ήττα της «Σελεσάο» από την Ιαπωνία.

Ο Ρομάριο απαίτησε την άμεση απόλυση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, μετά την φιλική ήττα με 3-2 από την Ιαπωνία το Σάββατο (14/11) στη Σιγκαπούρη.

Αναλυτικότερα, μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ήττα, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994 προέτρεψε τον Ιταλό τεχνικό να εγκαταλείψει τη θέση του και να επιστρέψει πίσω στο να προπονεί συλλόγους

«Αντσελότι, φτάνει πια! Ετοιμάστε τις βαλίτσες σου και φύγε! Κανείς δεν αμφισβητεί την κληρονομιά σου. Είσαι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές που έχει δει ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό ήταν σε επίπεδο συλλόγων. Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, ακόμα δεν έχεις αποδώσει καρπούς. Δεν αντέχουμε άλλο! Αν θέλεις να συνεχίσεις να προπονείς, επέστρεψε στους συλλόγους όπου δημιούργησες το όνομά σου. Η Βραζιλία δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει αυτό το τίμημα».

🚨🚨🎙️| Brazil legend Romario has called for Carlo Ancelotti's 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 as national team coach after the 3-2 friendly defeat to Japan: “Ancelotti, that's enough! Take your things and LEAVE!” “Nobody talks about your history. You're one of the best coaches the football world has ever seen, but that was at clubs.” “With the Brazilian national team, so far, you haven't shown what you're capable of. We can't stand it anymore!” “You want to keep coaching? Go back to the clubs where you made your name. Because the Brazilian national team can't keep paying to see you.” November 15, 2026

Ο θρυλικός επιθετικός κάλεσε μάλιστα τον πρόεδρο της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, Σαμίρ Ξάουντ, να απολύσει τον Αντσελότι, προτού η «Σελεσάο» βυθιστεί σε βαθύτερη κρίση.

Θυμίζουμε πως παρά τον αποκλεισμό στους «16» από τη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το συμβόλαιό του Ιταλού παρατάθηκε μέχρι το 2030, ωστόσο, η ήττα του Σαββάτου στο Εθνικό Στάδιο της Σιγκαπούρης ώθησε τον άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα να απαιτήσει την άμεση αλλαγή στον πάγκο.

«Είσαι νέος, Βραζιλιάνος και πιστεύω ότι θέλεις το καλύτερο για το ποδόσφαιρό μας. Ήρθε η στιγμή να δείξεις ότι έχεις το θάρρος να πάρεις μια απόφαση. Στείλε τον Αντσελότι σπίτι του. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις με την υπερηφάνεια της εθνικής ομάδας. Έχουμε ήδη εκτεθεί αρκετά και δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να πετάξουμε στα σκουπίδια ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ώρα να δράσεις, τώρα», ήταν το μήνυμά του προς τον Ξάουντ.