Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι απάντησε πάνω στην κριτική που του άσκησε ο Ρομάριο.

Πριν λίγες μέρες η εθνική Βραζιλίας δέχτηκε την ήττα απο την Ιαπωνία με (3-2) σε φιλικό παιχνίδι στο Εθνικό στάδιο της Σιγκαπούρης. Η ήττα αυτή ακόμα απασχολεί πολλούς όπως και τον πρώην διεθνή παίχτη Ρομάριο που αντέδρασε και έκανε επίθεση στο πρόσωπο του Κάρλο Αντσελότι.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της «Σελεσάο», δέχτηκε μεγάλη κριτική για την μέχρι τώρα πορεία του στον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας, με τον ίδιο να δίνει απάντηση στον Ρομάριο που είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία το 1994.

.«Σε μια δημοκρατική χώρα, όπου η ελευθερία της έκφρασης είναι κατοχυρωμένη, ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Μπορεί να λέει ψέματα, να λέει αλήθειες ή να λέει ανοησίες. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Ρομάριο μιλάει πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι δικαίωμά του»..