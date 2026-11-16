Αντσελότι: Απάντησε στον Ρομάριο σχετικά με την θητεία του στον πάγκο της Βραζιλίας
Πριν λίγες μέρες η εθνική Βραζιλίας δέχτηκε την ήττα απο την Ιαπωνία με (3-2) σε φιλικό παιχνίδι στο Εθνικό στάδιο της Σιγκαπούρης. Η ήττα αυτή ακόμα απασχολεί πολλούς όπως και τον πρώην διεθνή παίχτη Ρομάριο που αντέδρασε και έκανε επίθεση στο πρόσωπο του Κάρλο Αντσελότι.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της «Σελεσάο», δέχτηκε μεγάλη κριτική για την μέχρι τώρα πορεία του στον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας, με τον ίδιο να δίνει απάντηση στον Ρομάριο που είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία το 1994.
.«Σε μια δημοκρατική χώρα, όπου η ελευθερία της έκφρασης είναι κατοχυρωμένη, ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Μπορεί να λέει ψέματα, να λέει αλήθειες ή να λέει ανοησίες. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Ρομάριο μιλάει πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι δικαίωμά του»..
Perguntado sobre as críticas feitas por Romário à Seleção, Ancelotti disse que todo mundo pode falar o que quiser, mesmo que sejam "tonterías", palavra em espanhol que significa tolices, bobagens ou besteiras em português. Campeão do mundo em 1994 como jogador e atual Senador pelo estado do Rio de Janeiro, Romário pediu a saída imediata do italiano em uma postagem nas redes sociais. #futebol #selecaobrasileira— ge (@geglobo) November 16, 2026
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