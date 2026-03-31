Μεντί: «Οι άνθρωποι βλέπουν τους Αφρικανούς σαν κλόουν»
Έχοντας περάσει όλη του τη ζωή και την καριέρα στην Ευρώπη, ο Ναμπαλίς Μεντί πανηγύρισε τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τη φανέλα της Σενεγάλης το 2021 αλλά φέτος δεν βρέθηκε στην αποστολή για το τουρνουά που έγινε στα γήπεδα του Μαρόκου.
Όπως και να 'χει όμως, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μονακό, της Νις, της Λέστερ και της Λανς και νυν της Γουότφορντ σχολίασε με σκληρή γλώσσα την απόφαση της CAF να αφαιρέσει τον τίτλο του Copa Africa από τα Λιοντάρια της Τεράνγκα, μιλώντας στο Foot Mercato.
«Είναι σκάνδαλο» ξεκαθάρισε αρχικά ο έμπειρος μέσος, που εν συνεχεία εξήγησε πως «για μένα, το αφρικανικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που δέχτηκε το χτύπημα, όχι μόνο η Σενεγάλη. Κανείς δεν μας σέβεται μετά από αυτό, εδώ, στην Αγγλία, μιλούν γι' αυτό και γελούν. Στην ομάδα μου, τη Γουότφορντ, επίσης μιλάνε γι' αυτό. Οι άνθρωποι βλέπουν τους Αφρικανούς σαν κλόουν. Δεν είναι σωστό, είναι επίσης γελοίο και για τους Μαροκινούς».
March 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.