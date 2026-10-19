Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθλητισμού (CAS) για τα όσα συνέβησαν στον τελικό του Copa Africa μεταξύ της Σενεγάλης και του Μαρόκου, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) συνεχίζει τις διαβουλεύσεις, μετά την ακρόαση της έφεσης της Σενεγάλης κατά της απόφασης απονομής του τίτλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025 στο Μαρόκο.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην έδρα του CAS στη Λωζάνη στις 8 Οκτωβρίου, με το ίδιο το δικαστήριο να επιβεβαιώνει τώρα ότι οι συζητήσεις της επιτροπής συνεχίζονται, με την απόφαση να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου.

Senegal's appeal against the awarding of the 2025 AFCON title to Morocco took place behind closed doors at CAS headquarters in Lausanne on Thursday 8 October. CAS now confirm the Panel are in ongoing deliberations. A decision is expected at the end of November. https://t.co/mbQN0oatck October 19, 2026

Θυμίζουμε πως η Σενεγάλη επικράτησε του Μαρόκου με 1-0, μετά την παράταση στον τελικό στο Ραμπάτ στις 18 Ιανουαρίου. Στις καθυστερήσεις και με το σκορ να είναι ισόπαλο, ο διαιτητής Ζαν-Ζακ Ντάλα επικύρωσε, μετά και από έλεγχο του VAR, πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατόπιν εντολής του προπονητή Πάπε Τιάου και επέστρεψαν μετά από καθυστέρηση περίπου 15-17 λεπτών, ύστερα από την προτροπή του αρχηγού της εθνικής ομάδας, Σάντιο Μάνε. Ο Μπραχίμ Ντίαζ αργότερα ωστόσο αστόχησε στο πέναλτι και ο Πάπε Γκέιγ στη συνέχεια πέτυχε το νικητήριο γκολ.

Τον Μάρτιο, το συμβούλιο εφέσεων της CAF έκανε δεκτή μια καταγγελία της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου και αποφάνθηκε πως τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» είχαν παραβιάσει το Άρθρο 82 των κανονισμών της διοργάνωσης εγκαταλείποντας τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και εφάρμοσε το Άρθρο 84, καταγράφοντας το αποτέλεσμα ως νίκη με 3-0 υπέρ του Μαρόκου.

Η Σενεγάλη άσκησε έφεση στο CAS ζητώντας την ανατροπή της απόφασης και την αποκατάσταση της πρωταθλήτριας ιδιότητας, με το πόρισμα του δικαστηρίου να καθορίζει τώρα τους επίσημους νικητές του τουρνουά.