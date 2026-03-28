Μαρόκο: Κινείται νομικά κατά της Σενεγάλης για τη φιέστα στο Παρίσι
Όπως είχαν προαναγγείλει, οι Σενεγαλέζοι μετέτρεψαν το φιλικό ματς με το Περού στο Σταντ ντε Φρανς σε φιέστα, κατά την οποία πανηγύρισαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής δύο μήνες πριν - κι αυτό παρότι η CAF αφαίρεσε τον τίτλο από τα Λιοντάρια της Τεράνγκα και τον έδωσε στο Μαρόκο!
Κι ενώ οι πρωταθλητές Αφρικής -στο γήπεδο- έχουν ήδη προσφύγει στο CAS και έχουν διαμηνύσει ότι δεν προτίθενται να επιστρέψουν την κούπα, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι από πλευράς Μαροκινών θα υπάρξουν νομικές κινήσεις κατά της Σενεγάλης...
Συγκεκριμένα, από πλευράς Μαρόκου προσλήφθηκε επίτροπος δικαιοσύνης προκειμένου να καταγράψει όλα όσα συνέβησαν στο φιλικό με τους Περουβιανούς και στη συνέχεια θα κατατεθεί έκθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA, με κατηγορίες κατά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης για παραβίαση του Άρθρου 15 σχετικά με έλλειψη σεβασμού μέσω των πανηγυρισμών για τίτλο ο οποίος έχει αφαιρεθεί.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η περιβόητη υπόθεση αναμένεται να μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα, με την τύχη του τίτλου να κρίνεται στις δικαστικές αίθουσες, μήνες αφότου κρίθηκε στο χορτάρι...
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 28, 2026
The Bar Association of Morocco has officially appointed a Justice Commissioner to record every detail during Senegal vs Peru at the Stade de France this afternoon.
The commissioner will document… pic.twitter.com/m67LFZwBgI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.