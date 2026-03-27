Προπονητής Σενεγάλης: «Δεν κλέψαμε τίποτα, εμείς είμαστε οι πρωταθλητές Αφρικής»

Ο προπονητής της Σενεγάλης, Παπέ Τιαό, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του είναι η πραγματική πρωταθλήτρια Αφρικής και θα υπερασπιστεί τον τίτλο της ακόμα κι εκτός γηπέδων.

Το μπάχαλο συνεχίζεται σχετικά με τον πραγματικό νικητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς μετά τη στέψη του Μαρόκου στα «χαρτιά» από την CAF, η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για να ανατρέψει την αμφιλεγόμενη απόφαση της Ομοσπονδίας και να διατηρήσει το τρόπαιο.

Στη Σενεγάλη άλλωστε θεωρούν εαυτούς ως τους πραγματικούς πρωταθλητές Αφρικής μετά τη νίκη τους στο γήπεδο με 1-0 επί του Μαρόκου, με τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Παπέ Τιαό, να ξεκαθαρίζει πως θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους κι εκτός γηπέδων.

«Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε και άλλα τρόπαια. Γιατί έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι οι διοργανώσεις κερδίζονται μέσα στο γήπεδο και αυτό ακριβώς κάναμε. Είμαστε πρωταθλητές Αφρικής.

Στα τελευταία τέσσερα Κύπελλα Εθνών Αφρικής, φτάσαμε σε έναν τελικό και κατακτήσαμε δύο φορές το τρόπαιο. Κι αυτά τα αποτελέσματα δεν τα κλέψαμε. Είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός ολόκληρου έθνους, ενός σοβαρού λαού που δίνει τα πάντα εντός και εκτός γηπέδου.

Δεν κλέψαμε τίποτα, τα αξίζαμε και αξίζουμε να είμαστε πρωταθλητές Αφρικής μέσα στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας κι εκτός γηπέδου, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε» τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό με το Περού.

Την ίδια ώρα ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας, Μάνο Μανέζες, υπερασπίστηκε τη Σενεγάλη, την οποία χαρακτήρισε ως την πραγματική πρωταθλήτρια Αφρικής. «Πάντα προτιμούμε να σεβόμαστε όσα συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Για εμάς, θα αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές Αφρικής» σχολίασε.