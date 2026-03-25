Στις δικαστικές αίθουσες θα κριθεί ο τίτλος του Copa Africa, καθώς η Σενεγάλη προχώρησε σε προσφυγή κατά της απόφασης της CAF να στέψει στα «χαρτιά» νικητή το Μαρόκο.

Η Σενεγάλη δεν παραδίδει τα όπλα σχετικά με το πολυτάραχο Copa Africa. Οι Σενεγαλέζοι μπορεί να κατέκτησαν το τρόπαιο στον τελικό επί του Μαρόκου, όμως δυο μήνες αργότερα η CAF στέρησε το τρόπαιο λόγω της προσωρινής αποχώρησης των ποδοσφαιριστών εξαιτίας του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των Μαροκινών.

Από την πρώτη στιγμή η Σενεγάλη είχε προειδοποίησε πως δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στην απόφαση της Ομοσπονδίας και τελικά προχώρησε σε προσφυγή στο CAS ώστε να ανατρέψει τα δεδομένα.

«Το CAS επιβεβαιώνει ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης άσκησε έφεση κατά της απόφασης που ανακήρυξε το Μαρόκο νικητή του AFCON 2025, ζητώντας να αναγνωριστεί εκ νέου η Σενεγάλη ως αρχική νικήτρια.

Η έφεση κατατέθηκε στο CAS στις 25 Μαρτίου 2026 με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της CAF και την ανακήρυξη της FSF νικήτριας του AFCON» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Μέλος του CAS πάντως είχε παραδεχθεί σε δηλώσεις του στο «ESPN» πως η Σενεγάλη αναμένεται να δικαιωθεί, καθώς υπάρχει δεδικασμένο από αγώνα στο Champions League Αφρικής πως η απόφαση του διαιτητή είναι η οριστική.