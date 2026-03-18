Αλέν Ζιρές για την απόφαση της CAF: «Είναι εντελώς ηλίθιο»

Με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη ακόμα σε σοκ με την απόφαση της CAF, ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης Αλέν Ζιρές εξέφρασε τα παραπονά του.

Η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε μια πρωτοφανή της απόφαση, πήρε τον τίτλο του Copa Africa απο τα χέρια της κατόχου Σενεγάλης, με το Μαρόκο ως φιναλίστ να είναι αυτό που καρπώθηκε το τρόπαιο. Όλα αυτά, με τον επεισοδιάκο τελικό να έχει ολοκληρωθεί δυο μήνες πριν...

Η CAF για να φτάσει στην απόφαση αυτή πάτησε πάνω σε άρθρα που προβλέπουν τιμωρία σε βάρος της Σενεγάλης, για την αποχώρηση των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Αλέν Ζιρές, προπονητής των Σενεγαλέζων μεταξύ 2013 και 2015 ,απασφάλισε με δηλώσεις του στο γαλλικό Ouest-France, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Είναι εξωφρενικό, γιατί βασιζόμαστε σε κανονισμούς που εξετάζουμε μέχρι το τελευταίο εκατοστό, αλλά οι Σενεγαλέζοι έχουν ήδη τιμωρηθεί με βαριά πρόστιμα και ποινές. Εδώ, απλώς μεταφέρουμε τις κυρώσεις στο αθλητικό επίπεδο», εξήγησε. «Δύο μήνες αργότερα, αυτοί οι κύριοι στην CAF, οι μεγαλοσχήμονες του ποδοσφαίρου, πιστεύουν ότι οι Σενεγαλέζοι, αποχωρώντας από το γήπεδο, αποσυντόνισαν τους Μαροκινούς ώστε να χάσουν τον αγώνα.

Τι ανοησία είναι αυτή; Ποιος, σε αυτόν τον τελικό -που ήταν τόσο ασυνήθιστος, με το περιστατικό με την πετσέτα στη διάρκεια του αγώνα, και όπου ο καημένος ο διαιτητής αφέθηκε στο έλεος της κατάστασης- υπέφερε περισσότερο ψυχολογικά; Ήταν η Σενεγάλη. Και παρ’ όλα αυτά, θεωρούν ότι υπέφερε περισσότερο το Μαρόκο· είναι εντελώς ηλίθιο», είπε στην συνέχεια.