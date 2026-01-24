Ο Μανέ θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Σάντιο Μανέ ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι.

Η Σενεγάλη αντιμετώπισε το Μαρόκο σε έναν επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής την περασμένη Κυριακή (18/01) και επικράτησε στην παράταση με 1-0 χάρη στο γκολ του Πάπε Γκέιγ στο 94ο λεπτό

Ο αρχηγός των κυπελλούχων, Σάντιο Μανέ, ο οποίος αγωνίζεται για την Αλ-Νασρ στη Σαουδική Αραβία και ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών της διοργάνωσης, καταγράφοντας δύο γκολ και τρεις ασίστ κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ανακοίνωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης πως σκοπεύει να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

«Θα προσπαθήσω να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και μετά θα αποσυρθώ από το διεθνές ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι πολύ ανταγωνιστικό και πολύ δυνατό, ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό. Είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο».

🇸🇳 🦁 Senegal's icon Sadio Mané OFFICIALLY retires from international football after AFCON 2025 and FIFA World Cup 2026.



🗣️ "Unfortunately, this is my last dance [at AFCON] but I will be the 12th man to support them [Senegal]."



🌍 From Bambali to the world.

🏆 From dreams to…

Ο πρώην αστέρας της Λίβερπουλ έδειξε την κλάση του σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά και έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε ένα δραματικό περιστατικό που σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας της τελευταίας αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα ο τελικός στο Ραμπάτ κατέληξε σε χάος όταν το Μαρόκο πήρε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγα λεπτά αφότου ακυρώθηκε καθαρό γκολ υπέρ της Σενεγάλης.

Ο προπονητής της Σενεγάλης τότε, Πάπε Τίο, διέταξε τους παίκτες του να εγκαταλείψουν το γήπεδο και η δράση συνεχίστηκε έπειτα από προσωπική κίνηση του Μανέ, ο οποίος είχε παραμείνει στο γήπεδο για αρκετή ώρα πριν κατευθυνθεί στα αποδυτήρια και πείσει τους συμπαίκτες του να βγουν για ολοκληρώσουν κανονικά τον αγώνα.

Μετά την διακοπή, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπραΐμ Ντίαθ τελικά εκτέλεσε το πέναλτι αλά «Πανένκα», με την μπάλα να πηγαίνει απευθείας στον τερματοφύλακα Εντουάρντ Μεντί.

«Θα ήταν κρίμα και λυπηρό να δούμε να συμβαίνει αυτό το σενάριο. Αφού το σκέφτηκα, τους έκανα να επιστρέψουν (στο γήπεδο)», δήλωσε ο 33χρόνος επιθετικός στους δημοσιογράφους σχετικά με την πιθανότητα αναβολής του αγώνα.