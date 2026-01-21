Σενεγάλη: Ο Πρόεδρος δωρίζει πριμ και οικόπεδα στους πρωταθλητές
Ο Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντομάγιε Φάι, ανακοίνωσε ότι θα κάνει δώρο στα μέλη της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης, οικόπεδο στην ακτογραμμή της χώρας μετά την κατάκτηση του τροπαίου του Copa Africa.
Η Σενεγάλη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί μια παραδοσιακή δύναμη στο αφρικάνικο ποδόσφαιρο, αφού κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορίας της το Copa Africa σε ένα χαοτικό τελικό κόντρα στο Μαρόκο με 1-0. Η μεγάλη αυτή η επιτυχία θα αποφέρει στους παίκτες ένα μεγάλο δώρο από τον Πρόεδρο της χώρας.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά την παρέλαση για την κατάκτηση του τροπαίου από τη Σενεγάλη, ο Φάι δήλωσε ότι κάθε παίκτης θα λάβει 75 εκατομμύρια φράγκα CFA (134.000 δολάρια) καθώς και ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Petite Côte, μια γραφική λωρίδα αμμώδους παραλίας στο Μπουργκ, στα δυτικά της χώρας.
Εκτός από τους παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη της Ομοσπονδίας θα ανταμειφθούν με μπόνους και έκταση γης, συγκεκριμένα,1.000 τετραγωνικά μέτρα και 50 εκατ. φράγκα (89.000 δολάρια). Επίσης στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, θα δοθούν 500 τετραγωνικά μέτρα και 20 εκατ. φράγκα (36.000 δοάρια), στην ίδια ακτογραμμή.
Επιπλέον Στο Υπουργείο Αθλητισμού θα δοθούν 305 εκατ. φράγκα (540.000 δολάρια) για μπόνους σε όλο το προσωπικό του υπουργείου, καθώς και οικόπεδα για τα μέλη της υπουργικής αποστολής που συνόδευσαν την ομάδα στο Μαρόκο.
Senegal's President Bassirou Diomaye Faye has offered bonuses of more than $130,000 per player as well as plots of coastal land to each member of the country's soccer team following their victory in Sunday's #AFCON2025 final against Morocco. pic.twitter.com/Qt0QaCeaEX— Zim-Celebs (@zimcelebs1) January 21, 2026
