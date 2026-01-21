Ο Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντομάγιε Φάι, δωρίζει πριμ και έκταση γης στην Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa.

Ο Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντομάγιε Φάι, ανακοίνωσε ότι θα κάνει δώρο στα μέλη της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης, οικόπεδο στην ακτογραμμή της χώρας μετά την κατάκτηση του τροπαίου του Copa Africa.

Η Σενεγάλη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί μια παραδοσιακή δύναμη στο αφρικάνικο ποδόσφαιρο, αφού κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορίας της το Copa Africa σε ένα χαοτικό τελικό κόντρα στο Μαρόκο με 1-0. Η μεγάλη αυτή η επιτυχία θα αποφέρει στους παίκτες ένα μεγάλο δώρο από τον Πρόεδρο της χώρας.