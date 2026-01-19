Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο με την... παράξενη αντίδραση των Σενεγαλέζων στο χαμένο πέναλτι του Μπραχίμ Ντίας, ενισχύοντας τα σενάρια των συνομοσιολόγων.

Ο επεισοδιακός τελικός του Κόπα Άφρικα το βράδυ της Κυριακής (18/1) ολοκληρώθηκε στο γήπεδο και όχι εκτός αυτού, χάρης κυρίως στην κίνηση του Σαντιό Μανέ να επιμείνει φωνάζοντας τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο άσος της Αλ Νασρ δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς ακολούθησε η χαμένη εκτέλεση πέναλτι (αλά Πανένκα) του Μπραχίμ Ντίας, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση και τον Παπέ Γκέιγ να χαρίζει το τρόπαιο στην ομάδα του και να... πληγώνει την παρέα του Αγιούμπ Ελ Καμπί, που περίμενε 50 ολόκληρα χρόνια να κατακτήσει την κορυφή στην Αφρική.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επίτηδες εκτέλεση αλά Πανένκα, σε μια κίνηση fair play (;) για τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Τη θεωρία αυτή των συνομοσιολόγων έρχεται να ενισχύσει ένα βίντεο που έχει γίνει viral, και δείχνει την αντίδραση των Σενεγαλέζων παικτών, την ώρα που ο Εντουάρ Μεντί μπλοκάρει την μπάλα.

Το... παράξενο είναι πως κανείς τους δεν πανηγυρίζει με αυτή την εξέλιξη, πέρα από τον άλλοτε τερματοφύλακα της Τσέλσι. Πάντως, ο ίδιος ο Μεντί φρόντισε σε δηλώσεις του μετά το ματς να ξεκαθαρίσει πως τίποτε δεν ήταν επιτηδευμένο, και απλώς ο αντίπαλός του επέλεξε αυτό τον τρόπο και ο ίδιος... αποφάσισε να μην διαλέξει γωνία.