Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προετοιμάζει τα πλάνα του για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν και θέλει να έχει πάση θυσία τον Αγιούμπ Ελ Καμπί έστω στην αποστολή.

Κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο έχει απομείνει για τη σπουδαία μάχη του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League όπου οι Πειραιώτες θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης.

Φυσικά, τα βλέμματα των περισσότερων ήταν στον επεισοδιακό τελικό του Copa Africa ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη όπου αγωνιζόταν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί. Η κατάκτηση του τροπαίου από την παρέα του Μανέ θα κάνει ακόμα πιο γρήγορη την επιστροφή του Μαροκινού φορ στην Ελλάδα και αυτό θα επηρεάσει και το κομμάτι της αποστολής για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, στον Ολυμπιακό γίνονται προσπάθειες για να φτάσει στην Αθήνα μέσα στη μέρα (19/1) ο διεθνής στράικερ, με τον Μεντιλίμπαρ να είναι διατεθειμένος να τον συμπεριλάβει στην αποστολή ακόμα και αν ο έμπειρος ποδοσφαιριστής δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα.

Το πιο σημαντικό και αυτό που θα κρίνει την τελική απόφαση δεν είναι άλλο από την ώρα άφιξης του ποδοσφαιριστή.