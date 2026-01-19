Ο Σαντιό Μανέ τοποθετήθηκε για τα όσα συνέβησαν στον επεισοδιακό τελικό του Κόπα Άφρικα, ενώ υπερασπίστηκε και τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Παγκόσμιο viral έχουν γίνει οι εικόνες από τον τελικό του Κόπα Άφρικα (18/1), όπου οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, μετά την απόφαση του διαιτητή Ζαν Ζακ Εντάλα, να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκο, στο φινάλε της αναμέτρησης.

Οι τυπικά γηπεδούχοι έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας πανικό στο γήπεδο, όμως με...πρωτεργάτη τον Σαντιό Μανέ, ο οποίος τους πίεσε, επέστρεψαν και εν τέλει κατέκτησαν το τρόπαιο στην παράταση, χάρη σε γκολ του Πάπε Γκέιγ!

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και νυν της Αλ Νασρ ήταν εκείνος που ουσιαστικά ηρέμησε τα πνεύματα και έκανε το παν ούτως ώστε το παιχνίδι να ολοκληρωθεί εντός των τεσσάρων γραμμών και όχι στα... χαρτιά, με αρκετούς ωστόσο πέρα από τα εύσημα που του απέδωσαν, να απορούν με τη στάση του.

Σε όλα αυτά φυσικά απάντησε ο 33χρονος, μετά το φινάλε του αγώνα στη μικτή ζώνη. Αρχικά, σχολίασε το παιχνίδι και την εξέλιξή του, όμως στη συνέχεια ανέφερε πως είναι απλώς ένα παιχνίδι. Υπερασπίστηκε τον διαιτητή τονίζοντας πως τα λάθη μπορεί να συμβούν, όμως το πιο σημαντικό είναι ο αγώνας και ο κόσμος που τον παρακολουθούσε και δεν ήταν δίκαιο να τελειώσει με τέτοιο τρόπο.

Στη συνέχεια μάλιστα χάρισε μια επική γκριμάτσα, όταν κατάλαβε πως δίπλα του ήταν ο... Νορντίν Άμραμπατ!