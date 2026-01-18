Σενεγάλη - Μαρόκο: Ο Πάπε Γκέι δίνει το προβάδισμα στον τελικό θρίλερ (vid)
Η Σενεγάλη βρήκε το γκολ που της έδωσε το προβάδισμα στο 94’ με τον Πάπε Γκέι να σκοράρει. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός απέφυγε τον Χακίμι με εξαιρετική κίνηση και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι, χαρίζοντας στην ομάδα του προβάδισμα στην παράταση.
Η αναμέτρηση είχε ήδη σημαδευτεί από ένταση και διακοπές, η Σενεγάλη αποχώρησε από το γήπεδο μετά από ένσταση για πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, επιστρέφοντας τελικά στο παιχνίδι μετά από παρέμβαση του Σαντιό Μανέ. Προηγουμένως, ο Μπραΐμ Ντίαθ είχε εκτελέσει πέναλτι αλλά ο Μεντί απέκρουσε, κρατώντας το 0-0 και στέλνοντας τον τελικό στην παράταση. Το γκολ του Πάπε Γκέι δίνει στην Σενεγάλη ψυχολογικό προβάδισμα, ενώ το Μαρόκο καλείται τώρα να αντιδράσει.
