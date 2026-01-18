Απίστευτο φινάλε στον τελικό του Copa Africa, με τον Μπραΐμ Ντίαθ να εκτελεί το επίμαχο πέναλτι αλά πανένκα και να στέλνει τη μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Μεντί.

Αδιανόητο φινάλε στην κανονική διάρκεια του τελικού στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! Η Σενεγάλη αποχώρησε από το γήπεδο μετά από εντολή του προπονητής της για τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, επέστρεψε τελικά μετά από εισήγηση του ηγέτη της, Σαντιό Μανέ, αλλά οι ανατροπές δεν είχαν τελειώσει εκεί.

Μετά από ατελείωτες διαβουλεύσεις και καθυστερήσεις, ο Μπραΐμ Ντίαθ τελικά ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά αποδείχθηκε μοιραίος. Με μια άψυχη εκτέλεση αλά Πανένκα έστειλε τη μπάλα στα χέρια του Μεντί στην τελευταία φάση του αγώνα, με το 0-0 να οδηγεί τον τελικό στην παράταση.