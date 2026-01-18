Copa Africa: Βασικός ο Ελ Καμπί στον τελικό για το Μαρόκο
Ο μεγάλος τελικός είναι προ των πυλών και σε σήμερα το βράδυ θα γνωρίζουμε τον μεγάλο νικητή του Copa Africa, εκεί όπου Σενεγάλη και Μαρόκο θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο.
O Αγιούμπ Ελ Καμπί ξεκινάει βασικός με το Μαρόκο και είναι έτοιμος για την μεγάλη μάχη που θα κρίνει τον τίτλο της καλύτερης αφρικανικής ομάδας. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ρτουρνουά. Μετράει τέσσερα γκολ, δύο εκ των οποίων πέτυχε με εκπληκτικό ψαλιδάκι στα παιχνίδι της φάσης των ομίλων.
Ο Μαροκινός επιθετικός έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση και θα παλέψει να σηκώσει μες στην χώρα του τρόπαιο με την Εθνική του Ομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.