Ο Ελ Καμπί του Ολυμπιακού ξεκινάει βασικός στον μεγάλο τελικό του Copa Africa μεταξύ Σενεγάλης - Μαρόκου.

Ο μεγάλος τελικός είναι προ των πυλών και σε σήμερα το βράδυ θα γνωρίζουμε τον μεγάλο νικητή του Copa Africa, εκεί όπου Σενεγάλη και Μαρόκο θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο.

O Αγιούμπ Ελ Καμπί ξεκινάει βασικός με το Μαρόκο και είναι έτοιμος για την μεγάλη μάχη που θα κρίνει τον τίτλο της καλύτερης αφρικανικής ομάδας. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ρτουρνουά. Μετράει τέσσερα γκολ, δύο εκ των οποίων πέτυχε με εκπληκτικό ψαλιδάκι στα παιχνίδι της φάσης των ομίλων.

Ο Μαροκινός επιθετικός έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση και θα παλέψει να σηκώσει μες στην χώρα του τρόπαιο με την Εθνική του Ομάδα.