Copa Africa: Το διψασμένο Μαρόκο κόντρα στην αλύγιστη Σενεγάλη
To Copa Africa έφτασε στο τέλος του. Ένα τουρνουά γεμάτο ένταση, πάθος, νεύρα, συγκινήσεις, ιδιαίτερες ιστορίες και στιγμές που συζητήθηκαν, ολοκληρώνεται. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «Prince Moulay Abdellah», εκεί όπου οι δύο καλύτερες αφρικανικές ομάδες δίνουν ραντεβού μεταξύ τους για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, αλλά μόνο μία θα φορέσει το στέμμα.
Το Μαρόκο έχει στόχο να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο μετά το μακρινό 1976, ενώ είναι ο δεύτερος τελικός μετά το 2004. Μες στο σπίτι της και μπροστά στον κόσμο της, η πρόκληση είναι κομβική. Από την άλλη η Σενεγάλη θέλει να πάρει πίσω τα σκήπτρα της, που είχε το 2021 και να χαρίσει στους φιλάθλους της τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Δίχως αμφιβολία αναμένεται μια αμφίρροπη μάχη, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στους τελευταίους 13 τελικούς, ο τίτλος έχει κριθεί στο γκολ ή στα πέναλτι. Η τελευταία φορά που η νίκη σφραγίστηκε με παραπάνω από δύο γκολ ήταν το 1998.
Η άνοδος του Μαρόκου ως παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη
Η άνοδος του μαροκινού ποδοσφαίρου δεν είναι τυχαία. Στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ κατάφερε και έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε ως τα ημιτελικά. Για να φτάσει μέχρι εδώ έχει επενδύσει σημαντικά σε ποδοσφαιρικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων δύο από τις πιο ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις της Αφρικής, που φέρουν το όνομα του Βασιλιά Μοχάμεντ. Αυτές οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κόστους 65 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελούν ένα complex για τις εθνικές ομάδες νέων/ανδρών-γυναικών συνδυάζοντας την προπόνηση υψηλού επιπέδου με την εκπαίδευση, διαμονή και αθλητική επιστήμη.
Η ιδέα ήταν να εξελιχθεί το ποδόσφαιρο στη χώρα ως ένα εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η επένδυση αυτή έχει συμβάλει στην ανάδειξη ταλέντων όχι μόνο για εγχώριους συλλόγους και την Εθνική Ομάδα αλλά και σε έναν αυξανόμενο αριθμό παικτών που αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.
Στον απόηχο αυτού του θετικού αντικτύπου, μεγάλο μέρος των επενδύσεων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Σε πρόσφατες διαμαρτυρίες, η νέα γενιά φώναζε για περισσότερα νοσοκομεία και όχι άλλα γήπεδα. Το σύστημα περίθαλψης παραμένει προβληματικό και επιβαρυμένο. Χαρακτηριστικό είναι πως το σύστημα για την γυναικεία περίθαλψη και κυρίως τις έγκυες γυναίκες κατατάσσεται 131ο ανάμεσα σε 141 έθνη. Την ίδια στιγμή το Μαρόκο είναι έτοιμο να συνδιοργανώσει το Μουντιάλ του 2030 κατασκευάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα στον κόσμο που θα έχει χωρητικότητα 115.000 θέσεις.
Πενήντα χρόνια μετά, το Μαρόκο ονειρεύεται ξανά την κορυφή
Oι Μαροκινοί έλαμψαν σε αυτό το τουρνουά με μια ομάδα γεμάτη αστέρια. Πρώτος σκόρερ με πέντε γκολ, ο Μπραΐμ Ντίαθ της Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγεί την ομάδα σε μια μεγάλη στιγμή. Το δικό του στίγμα έχει αφήσει και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, που ακολουθεί με τέσσερα τέρματα, δύο εκ των οποίων στη φάση των ομίλων με απίθανο ψαλιδάκι. Ο σταρ Ακράφ Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί μια ηγετική φιγούρα, ενώ ο Γιασίν Μπόνο, o 34χρονος φύλακας άγγελος της ομάδας, συνεχίζει να αποπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
To Μαρόκο έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής αήττητο. Στον γύρο των «16» το γκολ του Μπραΐμ Ντίαθ κόντρα στην Τανζανία ήταν αρκετό για να προκριθούν τα Λιοντάρια του Άτλαντα στην επόμενη φάση, ενώ στα προημιτελικά, οι Μαροκινοί επιβλήθηκαν με 2-0. Στον ημιτελικό, σε έναν αγώνα για γερά νεύρα και μετά από 120 λεπτά χωρίς γκολ, Μαρόκο και Νιγηρία δοκιμάστηκαν στη ρωσική ρουλέτα σε ένα δραματικό φινάλε. Εκεί ο μοιραίος Ονιεμαέτσι για τους Νιγηριανούς αστόχησε, ο Μπόνο έκανε τις αποκρούσεις της βραδιάς και στο τέλος ο Εν Νεσίρι με ψυχραιμία, εκτέλεσε για το τελικό 4-2 εξασφαλίζοντας το χρυσό εισιτήριο: «Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, δεν ήταν εύκολο παιχνίδι αλλά παλέψαμε όλοι μαζί. Τώρα επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή μας και στην προετοιμασίας μας, ώστε να δώσουμε στους φιλάθλους αυτό που τους αξίζει», ήταν τα λόγια του εμβληματικού γκολκίπερ μετά τον αγώνα.
Σενεγάλη, η παραδοσιακή αφρικανική δύναμη του ποδοσφαίρου
H Σενεγάλη αποτελεί μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου της Αφρικής και έχει αναδείξει μεγάλα ταλέντα ανά το πέρασμα των χρόνων. Η χρυσή γενιά με αναπόσπαστο μέλος τον Αλιού Σισέ κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ το 2002. Η συνέχεια των επιτυχιών οφείλεται στην στενή συνεργασία της κυβέρνησης με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία και των καθοριστικών επενδύσεων σε υποδομές. Παράλληλα με την λειτουργία υποδομών και ακαδημιών, έχει δοθεί έμφαση και στην μετάβαση ταλέντων από το επίπεδο των νέων στην πρώτη ομάδα.
Το στρατηγικό πλάνο έχει συμβάλει στην κατάκτηση τίτλων σχεδόν σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, αλλά στον απόηχο του ποδοσφαιρικού ενθουσιασμού, η οικονομία της χώρας παραμένει ευάλωτη. Οι σύλλογοι χαρακτηρίζονται από υποχρηματοδότηση και οι απολαβές των παικτών παραμένουν χαμηλές, ενώ η συχνή αποχώρηση παικτών σε Ευρώπη και Σαουδική Αραβία, αποσταθεροποιεί τους συλλόγους. Στο πλαίσιο της έλλειψη νομικού πλαισίου, οικονομικής εξάρτησης συλλόγων, απουσίας σταθερών τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η Σενεγάλη συνεχίζει να εξάγει τα επόμενα μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου.
Η αλύγιστη Σενεγάλη στο δρόμο για τη δεύτερη κατάκτηση
Η Σενεγάλη επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι είναι μια από τις πιο συνεπείς αφρικανικές ομάδες. Για τέταρτη φορά στην ιστορία της και τρίτη από το 2019 θα βρεθεί στον τελικό του Copa Africa. Έφτασε στο τέλος της διαδρομής με την δεύτερη καλύτερη επίθεση,12 γκολ, αλλά και με την δεύτερη καλύτερη άμυνα, έχοντας δεχτεί μόλις δύο τέρματα.
Ηγέτης της ομάδας είναι αναμφισβήτητα ο Σαντιό Μανέ που έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου. Η εμπειρία και η δημιουργικότητα του Μανέ, που μετράει δύο γκολ και τρεις ασίστ και η δυναμική και η έκρηξη του 25χρονου, Ιλιμάν Εντιαγέ, αποτελούν ένα δυνατό επιθετικό δίδυμο. Η επιθετική τους αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με την αλύγιστη άμυνα καθιστούν την Σενεγάλη ένα ισχυρό αντίπαλο, που κέρδισε επάξια μια θέση στον τελικό.
Στους «16», η ομάδα του Παπέ Τιό αντιμετώπισε το Σουδάν επικρατώντας εύκολα με 3-1, στους «8» το Μάλι αποδείχτηκε ζόρικος αντίπαλος αλλά το γκολ του Εντιαγέ «κλείδωσε» την πρόκριση. Στον ημιτελικό τα Λιοντάρια της Τερενγκά, ήρθαν αντιμέτωπα με την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Στο 78΄όμως ο Σαντιό Μανέ έσβησε τα όνειρα των Φαραώ και με ένα από τα πιο καθοριστικά γκολ του τουρνουά, έστειλε την ομάδα του στον τελικό: «Διαχειριστήκαμε το παιχνίδι πολύ καλά από την αρχή μέχρι το τέλος και αξίζαμε να νικήσουμε. Τώρα θα επικεντρωθούμε στον τελικό και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», δήλωσε μετά την πρόκριση ο 33χρονος αριστερός εξτρέμ.
Το βράδυ της Κυριακής, η αυλαία πέφτει. Οι δύο φιναλίστ ρίχνονται στην αρένα, αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να σηκώσουν το πολυπόθητο τρόπαιο κάτω από το ουρανό της μαροκινής πρωτεύουσας.