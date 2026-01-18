Copa Africa: Το διψασμένο Μαρόκο κόντρα στην αλύγιστη Σενεγάλη

Η άνοδος του Μαρόκου ως παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη

Η άνοδος του μαροκινού ποδοσφαίρου δεν είναι τυχαία. Στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ κατάφερε και έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε ως τα ημιτελικά. Για να φτάσει μέχρι εδώ έχει επενδύσει σημαντικά σε ποδοσφαιρικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων δύο από τις πιο ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις της Αφρικής, που φέρουν το όνομα του Βασιλιά Μοχάμεντ. Αυτές οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κόστους 65 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελούν ένα complex για τις εθνικές ομάδες νέων/ανδρών-γυναικών συνδυάζοντας την προπόνηση υψηλού επιπέδου με την εκπαίδευση, διαμονή και αθλητική επιστήμη.

Η ιδέα ήταν να εξελιχθεί το ποδόσφαιρο στη χώρα ως ένα εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η επένδυση αυτή έχει συμβάλει στην ανάδειξη ταλέντων όχι μόνο για εγχώριους συλλόγους και την Εθνική Ομάδα αλλά και σε έναν αυξανόμενο αριθμό παικτών που αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

Στον απόηχο αυτού του θετικού αντικτύπου, μεγάλο μέρος των επενδύσεων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Σε πρόσφατες διαμαρτυρίες, η νέα γενιά φώναζε για περισσότερα νοσοκομεία και όχι άλλα γήπεδα. Το σύστημα περίθαλψης παραμένει προβληματικό και επιβαρυμένο. Χαρακτηριστικό είναι πως το σύστημα για την γυναικεία περίθαλψη και κυρίως τις έγκυες γυναίκες κατατάσσεται 131ο ανάμεσα σε 141 έθνη. Την ίδια στιγμή το Μαρόκο είναι έτοιμο να συνδιοργανώσει το Μουντιάλ του 2030 κατασκευάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα στον κόσμο που θα έχει χωρητικότητα 115.000 θέσεις.