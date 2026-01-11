Ο «άνθρωπος άγαλμα» της Λ. Δ. του Κονγκό, Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, παρέλαβε ένα πολυτελές τζιπ ως δώρο από τον Πρόεδρο της Λ.Δ. του Κονγκό.

Ο «άνθρωπος άγαλμα» της Λ. Δ. του Κονγκό, Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, που έκανε αίσθηση με την στάση του στις αγώνες του Copa Africa, δέχτηκε ένα μεγάλο δώρο από τον Πρόεδρο της χώρας.

O Κούκα ξεχώρισε στους αγώνες της χώρας του κατά τη διάρκεια του Copa Africa απονέμοντας φόρο τιμής στον Πατρίς Λουμούμπα. Σε όλες τις αναμετρήσεις έμενε ακίνητος με το χέρι σηκωμένο ψηλά όπως το άγαλμα του Λουμούμπα που δεσπόζει στην πρωτεύουσα. Ο Κούκα κατάφερε να εμπνεύσει και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης και ελευθερίας σε όλο τον κόσμο.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο Κούκα αρνήθηκε τα χρήματα που του προσέφερε η Διοργανώτρια Αρχή για να παρακολουθήσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια του τουρνουά αλλά και το να γίνει πρόσωπο της διοργάνωσης. Όταν επέστρεψε στη χώρα του μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά, τον περίμενε ένα πολυτελές δώρο από τον Πρόεδρο της Λ.Δ. του Κονγκό, Φέλιξ Τσισεκέντι. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό τζιπ που στο μπροστινό μέρος αναγράφει «Δώρο Προέδρου». Επίσης τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών.