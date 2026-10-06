Σκάνδαλο για τον τερματοφύλακα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό: Αντικανονική συμμετοχή στο Μουντιάλ σύμφωνα με τη New York Times
Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν στη φόρα κάποια πράγματα περί σκανδάλου στη FIFA με επίκεντρο τον τερματοφύλακα του Κονγκό, Λιονέλ Μπάσι.
Ο τερματοφύλακας της Χάβρης ήταν ο βασικός πορτιέρε της χώρας του στο Μουντιάλ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τη «New York Times», υπάρχει ένα σκάνδαλο με τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στον αγώνα με την Τζαμάικα από όπου ήρθε και η πρόκριση της χώρας του καθώς ο ίδιος δεν είχε συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα που έπρεπε για να συμμετάσχει.
Μάλιστα, αναφέρουν ότι το γνώριζαν στη FIFA και το προσπέρασαν, κάνοντας ακόμα πιο έντονη την κριτική προς την ομοσπονδία.
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