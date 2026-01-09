Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, ο «άνθρωπος άγαλμα» της Λ.Δ. του Κονγκό έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κόντρα σε έναν κόσμο που θαμπώνεται από τα χρήματα και τη φήμη.

O Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα απέδειξε πως το χρήμα και η φήμη δεν είναι το παν. Η στάση του στους αγώνες της Εθνικής Ομάδας της Λ.Δ του Κονγκό κατά τη διάρκεια του Copa Africa σημαίνει πολλά περισσότερα. Δεν κυνηγάει τη φήμη και την αναγνωσιμότητα αλλά πρεσβεύει κάτι πιο βαθύ και ουσιαστικό, κάτι που δεν εξαγοράζεται.

Σε όλους τους αγώνες της Λ.Δ. του Κονγκό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, στις κερκίδες ξεχώρισε ένας φίλαθλος της χώρας όχι για κάποιον έξαλλο πανηγυρισμό αλλά για την πλήρη ακινησία του για όλο το ενενηντάλεπτο με σηκωμένο το δεξί χέρι πάνω σε ένα αυτοσχέδιο βάθρο. Ο φίλαθλος αυτός ακούει στο όνομα Κούκα και η πράξη του έχει βαθύ συμβολισμό και νόημα για το λαό της Λ.Δ του Κονγκό. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά καθώς από το 2013, ντυμένος με κουστούμι στα χρώματα της χώρας του, προχωράει σε αυτή την πατριωτική πράξη στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης με εθνικό και διεθνές αντίκτυπο.

Mε την πράξη αυτή ο Κούκα απονέμει φόρο τιμής στο άγαλμα του Πατρίς Λουμούμπα που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Κινσάσα. Ο Λουμούμπα ήταν Κονγκολέζος ηγέτης της δημοκρατίας και ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας. Δολοφονήθηκε το 1961 και έκτοτε έγινε σύμβολο ελευθερίας και δημοκρατίας.

Η απάντηση του Κούκα στο χρήμα και στη φήμη

Όντας το πρόσωπο των ημερών, η Διοργανώτρια Αρχή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του προσέφερε μια δελεαστική πρόταση, να πληρώνεται 2000 δολάρια το παιχνίδι και γίνει το πρόσωπο της διοργάνωσης αλλά ο Κούκα δεν δέχτηκε γιατί ο σκοπός του δεν μετριέται σε χρήματα. Αυτό που πρεσβεύει δεν έχει να κάνει με το χρήμα, τη δόξα και τα φλας μόνο για τα μάτια του κόσμου.

Για αυτό και μετά τον αποκλεισμό του Κονγκό από την Αλγερία αποχαιρέτησε με το κεφάλι ψηλά και έφυγε μαζί με την ομάδα χωρίς να προδώσει τις αξίες και τα ιδανικά του. Για τους ανθρώπους της χώρας ο Κούκα είναι ο αδερφός τους, ο ήρωας τους που υπενθυμίζει τον συνεχή αγώνα για τις αξίες της ειρήνης, ελευθερίας και δημοκρατίας, αξίες που έχουν ξεχαστεί και συχνά θυσιάζονται για μια παροδική λάμψη.