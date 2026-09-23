Η Λ.Δ. του Κονγκό υποδέχτηκε δώδεκα νέους παίκτες στην εθνική της ομάδα μετά την επιτυχημένη της παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μεγάλη επιστροφή της Λ.Δ. του Κονγκό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι συνδυάστηκε με πορεία μέχρι τους «32» του θεσμού, όπου οι Λεοπαρδάλεις έβγαλαν το λάδι στην Αγγλία, πριν λυγίσουν με δύο γκολ του Χάρι Κέιν.

Η επιτυχία αυτή προσέλκυσε... μεταγραφικούς στόχους, με παίκτες οι οποίοι είχαν δικαίωμα να εκπροσωπήσουν τη Λ.Δ. να αποφασίζουν να αποδεχτούν τις προσκλήσεις που τους έγιναν και να τεθούν στη διάθεση του Σεμπαστιάν Ντεσάμπ. Πόσοι το έκαναν αυτό; Δώδεκα!

Κάπως έτσι, η αποστολή για τα προσεχή ματς με Ισημερινή Γουϊνέα και Ζιμπάμπουε για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2027, καθώς και τις δύο φιλικές αναμετρήσεις με την Ουγκάντα περιλαμβάνει μία ντουζίνα νέα πρόσωπα.

Οι Καμπβουάλα (Κόμο), Μακένγκο (Φράιμπουργκ), Πέδρο (Σεντ Ετιέν), Μπανζουζί (Λειψία), Καντίλ (Λανς), Μαγκομά (Νόριτς), Μαβιντιντί (Γουότφορντ), Μπαμπά (Λοριάν), Μόκιο (Άγιαξ), Ντεζί (Άγιαξ), Μουσάμπα (Νόριτς) και Πουλούλου (Αλ Χαζέμ) ενισχύουν κατακόρυφα το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο Ντεσάμπ, με τους παίκτες αυτούς να... γυρίζουν την πλάτη σε Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αγκόλα προκειμένου να φορέσουν την μπλε φανέλα.