Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν βρέθηκε στο στόχαστρο ανεγκέφαλων στο Κόπα Άφρικα και πριν το ματς Ακτή Ελεφαντοστού - Μπουρκίνα Φάσο ξέσπασε πόλεμος.

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν είχε κακή εμφάνιση στο ματς τη Γκαμπόν στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Ιβοριανός γκολκίπερ είχε ευθύνη στο πρώτο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, ενώ λίγο αργότερα βγήκε εκτός περιοχής, έδωσε τη μπάλα σε αντίπαλο, παραπάτησε προσπαθώντας να επιστρέψει στο τέρμα, αλλά ο παίκτης της Γκαμπόν ευτυχώς για τον Λαφόν αστόχησε.

Η εικόνα του τερματοφύλακα του τριφυλλιού δεν στέρησε από την Ακτή Ελεφαντοστού ούτε τη νίκη (επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Γκαμπόν), ούτε φυσικά την πρόκριση. Η εμφάνισή του, όμως, έγινε αιτία να ξεσπάσει ένας πόλεμος στα social media, πριν τον αυριανό αγώνα με τη Μπουρκίνα Φάσο για τους «16» της διοργάνωσης.

Ένα ματς ιδιαίτερο για τον Λαφόν, αφού με την εθνική του ομάδα, θα βρεθεί αντιμέτωπος (λογικά θα είναι στον πάγκο) με τη χώρα στην οποία γεννήθηκε, τη Μπουρκίνα Φάσο. Ο ίδιος, όμως, επέλεξε τους «Ελέφαντες». Ορισμένοι ανεγκέφαλοι υποστήριξαν ότι ήταν εσκεμμένο το λάθος, άλλοι τον υπερασπίστηκαν και πλέον ο 26χρονος τερματοφύλακας είναι στο επίκεντρο ενός πολέμου. Σε βαθμό που έχει πάρει έκταση και στα αφρικανικά ΜΜΕ.

Αναλυτικά τα δημοσιεύματα.

«Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο: Ο Αλμπάν Λαφόν στο στόχαστρο μιας ατυχούς και άτοπης πολεμικής πριν από τη συνάντησή του με την πρώην εθνική του ομάδα.

Το πλαίσιο ήταν ήδη ιδιαίτερο. Έγινε όμως ανθυγιεινό. Πριν από τη φάση των «16» του CAN 2025 ανάμεσα στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Μπουρκίνα Φάσο, που θα διεξαχθεί την Τρίτη, ο Αλμπάν Λαφόν βρέθηκε στο επίκεντρο μιας άτοπης αντιπαράθεσης στα κοινωνικά δίκτυα, άμεση συνέπεια της κακής του εμφάνισης απέναντι στη Γκαμπόν, αλλά κυρίως ενός κλίματος που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού.

Όλα ξεκίνησαν από την αποτυχημένη εμφάνισή του απέναντι στην Γκαμπόν στις 31 Δεκεμβρίου. Ξεκινώντας βασικός, αφού είχε περάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του CAN 2025 στη σκιά του Γιαχία Φοφανά, ο Αλμπάν Λαφόν πραγματοποίησε ένα κακό ματς. Πολύ γρήγορα, όμως, ένα μέρος της συζήτησης πήρε άλλη τροπή.

Σε ορισμένες ιβοριανές σελίδες εμφανίστηκαν σχόλια. Κάποιοι χρήστες έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι ο τερματοφύλακας βρισκόταν «σε αποστολή» για λογαριασμό της AES (Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ, που αποτελείται από τη Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και τον Νίγηρα) και ότι έκανε σκόπιμα τα λάθη του, ώστε η Ακτή Ελεφαντοστού να τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της και να αποφύγει την Μπουρκίνα Φάσο στη φάση των «16» του CAN 2025. Άλλοι επανέφεραν μια παλιά φωτογραφία του Λαφόν με τη φανέλα της Μπουρκίνα Φάσο, προσπαθώντας να ενισχύσουν τις υποψίες.

"Αυτού του είδους τα "αστεία" έχουν ξεπεράσει τα όρια. Μπορεί κανείς να κριτικάρει ένα κακό παιχνίδι με άλλον τρόπο", κατήγγειλε η σελίδα Soutien aux Éléphants, καταδικάζοντας τα «διακριτικά σχόλια που ειπώθηκαν εις βάρος του Αλμπάν Λαφόν".

Μια απαραίτητη υπενθύμιση σε μια εποχή όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει κοινό, χωρίς πάντα να αντιλαμβάνεται το βάρος των λόγων του. Η κριτική σε έναν παίκτη είναι θεμιτή. Η επίθεση στις καταβολές του ή η απόδοση πολιτικών σκοπιμοτήτων δεν είναι.

🔴 Je n’ai pas apprécié certains propos discriminatoires tenus hier contre Alban Lafont.

Certains allaient jusqu’à dire qu’il serait en mission pour l’AES, d’autres sont même allés chercher une ancienne photo de lui avec le maillot du Burkina pour la publier.

Je pense que ce… pic.twitter.com/RCluEcZniQ January 1, 2026

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναζωπυρώνει έναν ήδη ευαίσθητο φάκελο. Γεννημένος στην Ουαγκαντούγκου της Μπουρκίνα Φάσο, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, επιλέξιμος για τη Γαλλία, τη Μπουρκίνα Φάσο και την Ακτή Ελεφαντοστού, ο Αλμπάν Λαφόν προτίμησε τελικά τους «Ελέφαντες».

Μια επιλογή που προκάλεσε έκπληξη, ακόμη και απογοήτευση, στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου κάποιοι περίμεναν εδώ και καιρό την άφιξή του. Άλλοι, που δεν τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Ερβέ Κοφί —αδιαμφισβήτητο βασικό στη θέση— και ενοχλημένοι από τις παλινωδίες του πρώην τερματοφύλακα της Ναντ, έδειξαν σχετική αδιαφορία.

Κλήθηκε μία μόνο φορά στην εθνική Γαλλίας χωρίς να αγωνιστεί, τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο Λαφόν αιτιολόγησε την επιλογή της Ακτής Ελεφαντοστού με έναν πραγματικό, αν και μακρινό, οικογενειακό δεσμό: η προγιαγιά του από τη μητέρα του ήταν Ιβοριανή. Ένα κριτήριο απόλυτα σύμφωνο με τους κανονισμούς της FIFA.

Για την Ιβοριανή Ομοσπονδία, το ζήτημα ήταν ξεκάθαρο εδώ και μήνες. Ο Εμερχέ Φαέ, που γνωρίζει καλά τον παίκτη από τη θητεία τους στη Ναντ, είχε προσωπική επικοινωνία μαζί του πριν από την κλήση του.

"Είναι προνόμιο για μένα να βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα νέο στάδιο στην καριέρα μου", είχε δηλώσει ο Λαφόντ στις πρώτες του τοποθετήσεις.

Κατά την άφιξή του, ο τερματοφύλακας είχε χαιρετίσει τη θερμή υποδοχή από την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο, δηλώνοντας έτοιμος να βοηθήσει την εθνική στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Είχε καλέσει σε ενότητα, γνωρίζοντας το ιδιαίτερο πλαίσιο γύρω από την απόφασή του.

Όμως, το κακό του παιχνίδι απέναντι στην Γκαμπόν αναζωπύρωσε όλες τις εντάσεις. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε το όνομά του να συνδεθεί πλέον με μια πολεμική, που ξεπερνά κατά πολύ το αγωνιστικό σκέλος, τη στιγμή που ο ίδιος αναμένεται να ζήσει το ματς απέναντι στην Μπουρκίνα Φάσο… από τον πάγκο.

Όπως είχε αναγνωρίσει ήδη από τον Αύγουστο του 2025 ο προπονητής της Μπουρκίνα Φάσο, Μπράμα Τραορέ: "Επέλεξε την Ακτή Ελεφαντοστού, του εύχομαι καλή τύχη. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω για τον Λαφόντ". Μια απλή, αξιοπρεπής στάση — και πιθανότατα η μόνη που αρμόζει».



