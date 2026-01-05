Ο Τετέ έδειξε στην αρχή και ειδικά στην Ευρώπη την ποιότητά του, αλλά σταδιακά... παραπατούσε όπως ο Παναθηναϊκός. Οι τάσεις φυγής και η συνέντευξη στο Gazzetta.

Ο Ματέους Τετέ είναι ένας ποιοτικός εξτρέμ και ο Παναθηναϊκός δαπάνησε το καλοκαίρι του 2024 περίπου 6 εκατ. ευρώ για να τον φέρει από τη Γαλατασαράι.

Το ότι έχει ποιότητα δεν αμφισβητείται. Ο ίδιος, όμως, έπειτα από 1,5 χρόνο αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και όχι για να πάει Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και γενικά σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Λίγο πριν κλείσει τα 26 του χρόνια, αφού γεννήθηκε στις 15/2/00.

Από τη Βραζιλία έφυγε 18 ετών για να πάει στην Ουκρανία και τη Σαχτάρ, που έχει παράδοση στους Βραζιλιάνους. Λείπει χρόνια από την πατρίδα του, ωστόσο, αυτό που συμβαίνει τώρα στον Παναθηναϊκό, το έκανε και σε άλλες ομάδες. Ο Τετέ έπαιξε τρεις γεμάτες σεζόν στη Σαχτάρ και λόγω του πολέμου αποχώρησε.

Πήγε για 1,5 χρόνο στη Λυών, συνέχισε για μία σεζόν στη Λέστερ και μετά για μία σεζόν στη Γαλατά. Στην Τουρκία είχε 45 ματς συνολικά και μόλις 3 γκολ. Τα 33 παιχνίδια ήταν στο πρωτάθλημα, αλλά έπαιζε κυρίως αλλαγή. Ενδεικτικά μέτρησε την περίοδο 2023-24 1.084 λεπτά στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ φέτος στον Παναθηναϊκό, πάντα σε ό,τι αφορά τη Super League, έχει 1.128 λεπτά σε 13 αγώνες. Μόνο στο πρώτο μισό της σεζόν... Τώρα, έπειτα από 1,5 χρόνο στο τριφύλλι μετέφερε στη διοίκηση την επιθυμία ν' αποχωρήσει.

Ο ρόλος και τα χρήματα που δόθηκαν

Πλην της Σαχτάρ, ο Τετέ δεν έδειξε να δέθηκε με καμία ομάδα. Στους Ουκρανούς είχε 108 αγώνες και στον Παναθηναϊκό 76. Θα μπορούσε φέτος με πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη να πλησιάσει τον αριθμό που είχε στη Σαχτάρ και τη νέα σεζόν φυσικά να τον ξεπεράσει. Να μείνει σε έναν σύλλογο με μεγάλους στόχους και να δεθεί, να γίνει σημαία. Αλλά επέλεξε να φύγει.

Ο Παναθηναϊκός και λεφτά έδωσε για να τον αποκτήσει και καλό συμβόλαιο του δίνει, 2,5 εκατ. ευρώ και σημαντικό ρόλο έχει στην ομάδα. Είναι προφανές ότι δεν δέθηκε με την ομάδα. Τον πρώτο χρόνο έπαιξε σε 49 αγώνες και την τρέχουσα περίοδο είχε ήδη 27 αγώνες. Συνολικά 76 ματς, 13 γκολ και 10 ασίστ.

Ξεκίνησε φουριόζος, αλλά χάθηκε στο φινάλε

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ξεκίνησε εντυπωσιακά. Έπαιξε μισή ώρα στο εκτός έδρας 4-0 με τη Μπότεφ Πλόβντιβ, άλλο τόσο στην εντός έδρας ήττα με τον Άγιαξ με 1-0, στα προκριματικά του Europa League και στη ρεβάνς σκόραρε στο φινάλε για το πράσινο 1-0, για να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί είχε τη δυνατότητα να πετύχει κι άλλο γκολ, το ματς πήγε στα πέναλτι, όπου ευστόχησε δύο φορές σε μία διαδικασία θρίλερ, αλλά την πρόκριση την πήραν οι Ολλανδοί.

Στα προκριματικά του Conference League σκόραρε στο ΟΑΚΑ για το 2-0 εναντίον της Λανς με ένα θαυμάσιο πλασέ κι οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη League Phase. Ένας αποκλεισμός, άλλωστω, θα έφερνε το τριφύλλι εκτός Ευρώπης.

Στην εξέλιξη της περασμένης σεζόν σημείωσε δύο γκολ με τη Ντιναμό Μινσκ, ένα με τη Βίκινγκουρ κι ένα στη νίκη με 3-2 εντός επί της Φιορεντίνα. Ήταν κομβικός παίκτης μαζί με τους Ιωαννίδη και Ουναϊ. Το πρώτο μισό της σεζόν 2024-25, παράλληλα, βοήθησε αρκετά και στο πρωτάθλημα. Το τελευταίο του γκολ εντός συνόρων, όμως, ήταν στο 2-2 με τον Πανσερραϊκό σατις 12/1/25. Στη συνέχεια είχε μόνο δύο ασίστ, ενώ στα playoffs δεν είχε ούτε γκολ ούτε ασίστ σε έξι συμμετοχές. Τρεις βασικός, τρεις αλλαγή.

Φέτος στην Ευρώπη έχει τρεις ασίστ με Γιουνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Σαμσουνσπόρ, αλλά όχι γκολ. Στη Super League μέτρησε δύο γκολ. Στη νίκη με 2-1 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού και στην ήττα με 2-2 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Αριθμοί που δεν δικαιολογούν το ποσό που δαπανήθηκε και το συμβόλαιό του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ποιότητα. Απλά πολλές φορές συμβάδιζε με τη μετριότητα της ομάδας συνολικά.

Αναλυτικά τα ματς στα οποία πέτυχε τα 13 γκολ ο Τετέ

15/8/24 Άγιαξ - Παναθηναϊκός 0-1 (13-12 πέναλτι)

29/8/24 Παναθηναϊκός - Λανς 2-0

1/9/24 Athens Καλλιθέα - Παναθηναϊκός 2-2

22/9/24 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-1

20/10/24 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-1

27/10/24 Παναθηναϊκός - Άρης 1-1

19/12/24 Παναθηναϊκός - Ντιναμό Μινσκ 4-0 (δύο γκολ)

12/1/25 Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 2-2

20/2/25 Παναθηναϊκός - Βίκινγκουρ 2-0

6/3/25 Παναθηναϊκός - Φιορεντίνα 3-2

28/9/25 Παναιτωλικός vs Παναθηναϊκός

30/11/25 Παναθηναϊκός vs ΑΕΚ

«Είναι απίθανο να με δανείσουν»

Στο τέλος της σεζόν περασμένης σεζόν ο Τετέ έδειξε με δηλώσεις του ότι δεν θα έχει πρόβλημα να φύγει. Σε συνέντευξη στην πατρίδα του σχολίασε: «Έγινε προσπάθεια, έγινε, υπήρχε και υπάρχει ακόμα και τώρα κρούση από την Γκρέμιο, όμως, αφήνω αυτές τις αποφάσεις στον μάνατζέρ μου τον Πάμπλο (σ.σ. Μπουένο).

Έχω τέσσερα χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να γίνει μόνο με δανεισμό, αλλά η ομάδα δεν θα το επιτρέψει. Είναι απίθανο να με δώσουν ως δανεικό. Είχα προτάσεις και από άλλες ομάδες του εξωτερικού τώρα και είπαν ότι είμαι ο μοναδικός που δεν θα με άφηναν να φύγω με τέτοιο τρόπο. Το "Νο.10" αυτή τη στιγμή είναι non-negotiable (δεν είναι διαπραγματεύσιμο). Είχαν προτάσεις και το ξεκαθάρισαν αυτό». Αυτό είχε τονίσει ο Τετέ στις 10 Ιουνίου 2025.

«Θέλω να γυρίσω στη Βραζιλία»

Ο Τετέ αφού επέστρεψε και ξεκίνησε την τρέχουσα σεζόν στον Παναθηναϊκό, με νέες δηλώσεις του τον Σεπτέμβριο σε Βραζιλιάνο youtuber, είχε αναφερθεί στο ενδιαφέρον τεσσάρων ομάδων. Αλλά όχι στην Γκρέμιο, όπου θα μετακομίσει τώρα. Εξέφρασε, μάλιστα, την επιθυμία να γυρίσει στη Βραζιλία.

«Έχω θέληση να επιστρέψω στη Βραζιλία, σίγουρα. Οι βραζιλιάνικες ομάδες με προσεγγίζουν πολύ. Ακόμη και σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Φλαμένγκο, Μποταφόγκο, Φλουμινένσε, Κρουζέιρο. Θέλω να ζήσω κάτι που δεν έχω ζήσει ακόμα. Δεν έχω αγωνιστεί ως επαγγελματίας στη Βραζιλία, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος στην Ευρώπη. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να έχει τεράστιο μισθό, αλλά δεν είναι χαρούμενος όταν δεν παίζει».

Αυτά δήλωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025. Πριν από 3,5 μήνες περίπου. Απόδειξη ότι ένιωθε καλά που έπαιζε κι έπαιρνε πολλά χρήματα, αλλά δεν έδειχνε απόλυτα αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό.

Η συνέντευξη στο Gazzetta

Το καλοκαίρι ο Τετέ παραχώρησε συνέντευξη στον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού κι απεσταλμένου του Gazzetta στην προετοιμασία Νίκο Αθανασίου. Δήλωσε χαρούμενος και δεν είχε δείξει τάσης φυγής. Μεταξύ άλλων είχε πει:

Πώς έζησες την πρώτη σου σεζόν στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και γενικότερα με την ζωή που βρήκα στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο μ' αυτά που βρήκα στον Παναθηναϊκό. Οι συμπαίκτες μου με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και μου έδωσαν από την πρώτη στιγμή το ελεύθερο να βγάλω τις δυνατότητές μου. Γι' αυτό και θεωρώ πως τα πήγα αρκετά γρήγορα καλά σε σχέση με όσα μπορώ να δώσω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κι αυτό γιατί οι συμπαίκτες του από την πρώτη στιγμή με έκαναν να νιώσω μέλος της παρέας τους.

Θεωρώ πως τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά για μένα την πρώτη μου σεζόν και πιστεύω πως την σεζόν που μας έρχεται θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε πραγματικά ένα πολύ δυνατό γκρουπ, που μπορούμε να καταφέρουμε».

Τί έφταιξε πέρυσι και δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα;

«Θεωρώ πως σε κάποιες περιπτώσεις χάσαμε βαθμούς όταν δεν έπρεπε να συμβεί αυτό, απέναντι σε αντιπάλους, οι οποίοι θεωρητικά είναι μικρότερης δυναμικότητας από μας. Νομίζω ότι μας στοίχισε αρκετά αυτό και πόσο μάλλον σε κάποιους αγώνες απ' αυτούς που ουσιαστικά ήταν στα χέρια μας μιας και προηγούμασταν και δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το θετικό αποτέλεσμα μέχρι τέλους.

Κι αυτό βέβαια όταν υπάρχουν κι άλλες δυνατές ομάδες που περιμένουν τέτοια στραβοπατήματα για να πάρουν το... πάνω χέρι, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να μπορέσεις να επανορθώσεις για την απώλεια των βαθμών. Νομίζω αυτό συν το γεγονός πως όταν είχαμε πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο, η ομάδα δεν κατάφερε να κρατήσει πολύ ψηλά την απόδοσή της, καθ' όλη την διάρκεια των συνεχόμενων αγώνων.

Την ερχόμενη σεζόν δεν ξεχνάμε πως ο βασικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεκαπέντε χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πάρα πολλά. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας κατακτώντας το φετινό πρωτάθλημα».